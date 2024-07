Explosion des coûts de la santé: voici les cantons les plus touchés

Les coûts de la santé en Suisse ont explosé en 2024, avec une hausse d'un milliard de francs au premier semestre. Si cette tendance à la hausse est observée dans l'ensemble du pays, les disparités régionales sont notables. La Suisse romande est particulièrement touchée.

Andreas Fischer

Le bilan semestriel des caisses maladie révèle une tendance inquiétante : les coûts de la santé continuent d'augmenter, avec une hausse d'environ un milliard de francs pour le premier semestre 2024.

Hôpitaux et cabinets médicaux se partagent cette progression à parts égales, indique la faîtière des assureurs maladie Santésuisse dans un communiqué: dans les services ambulatoires des hôpitaux, les coûts ont augmenté de 5,2% par rapport au premier semestre 2023, soit 4,3% par personne. L'augmentation des coûts des prestations des cabinets médicaux s'élève quant à elle à 5% (4% par personne).

Dans les pharmacies, la hausse des coûts est de 5,6% (4,7% par personne). Les coûts des médicaments vendus dans les cabinets médicaux continuent eux aussi leur progression (4,7%, 3,7% par tête). Les médicaments représentent près d'un quart des dépenses, pour un total de près de 10 milliards de francs par an.

Les coûts augmentent partout, sauf dans un canton

Selon une analyse de «20 Minuten», les coûts de la santé ont le plus augmenté en Suisse romande. Dans le canton du Jura, l'augmentation est de 10,79 %! Les cantons de Neuchâtel et de Vaud enregistrent une hausse notable, avec respectivement 8,68 % et 7,88 %. Les cantons de Genève (5,47 %), Fribourg (5,86 %) et Valais (5,54 %) ont connu une hausse plus modérée.

En Suisse alémanique, Glaris a connu la plus forte augmentation avec 7,97 %. Zurich, Schwyz et Lucerne ont également vu leurs coûts augmenter de plus de 6 %. Les Bernois peuvent souffler : la hausse est de seulement 0,33 %. Appenzell Rhodes-Extérieures (0,37 %) et Uri (0,96 %) restent également en dessous de 1 %. Seul Nidwald fait figure d’exception, avec une baisse des coûts de... 1,45 %.