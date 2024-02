Cette année, les femmes auront travaillé gratuitement jusqu'à samedi 17 février. C'est le résultat de la différence – 14% – entre leur salaire et celui des hommes pour des performances équivalentes. Une situation qui a de lourdes conséquences pour leurs rentes.

(image d'illustration). fizkes / Getty Images

L'Equal Pays Day vise à mettre en évidence les écarts salariaux toujours importants entre les femmes et les hommes, rappelle l'association Business & Professional Women dans un communiqué. Compte tenu des votations à venir cette année, l'accent est mis cette année sur les rentes. En Suisse, la rente des femmes est en moyenne inférieure de 32,8% à celle des hommes.

Et les conséquences sont lourdes: une fois retraitées, les femmes sont exposées de manière disproportionnée au risque de pauvreté. BPW Switzerland ne donne pas de consigne de vote pour les votations de mars ou celles sur la réforme de la prévoyance professionnelle vraisemblablement en automne.

Mais l'association tient à sensibiliser les jeunes femmes à leurs choix en matière formation et de vie de famille et leurs conséquences sur leur salaire. Pour ce faire, elle met à leur disposition Cash or Crash, un outil ludique et facile à utiliser, développé par alliance F.

vf, ats