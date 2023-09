Au Grand Conseil vaudois, le PS, les Vert-e-s et Ensemble à Gauche & POP (EP) agiront en particulier pour des logements abordables, un service public de la petite enfance, la lutte contre le réchauffement climatique, une justice sociale et contre les violences sexistes et sexuelles (archives). ATS

Les partis de gauche vaudois ont présenté mardi matin leur priorité de leur agenda politique au niveau cantonal. Au Grand Conseil, le PS, les Vert-e-s et Ensemble à Gauche & POP (EP) agiront en particulier pour des logements abordables, un service public de la petite enfance, la lutte contre le réchauffement climatique, une justice sociale et contre les violences sexistes et sexuelles.

«Les temps sont durs pour la classe moyenne et les pauvres (...) Les propositions à droite ne cessent d'être des coups de pouce pour les plus riches (...) La gauche ne va pas se laisser faire», a affirmé en préambule devant les médias à Lausanne le président du PS Vaud, Romain Pilloud, au nom des trois groupes parlementaires.

La situation sur le front du logement inquiète les forces de gauche. Elles exigent du Canton d'avoir une «vision à long terme pour que l'Etat puisse contrôler et protéger les loyers», a expliqué M. Pilloud. Leurs craintes se focalisent surtout sur les logements d'utilité publique (LUP), à savoir ceux à loyer abordable (LLA) et à loyer modéré (LLM).

«Ces LUP ne durent qu'un temps et si de nouvelles constructions ne voient pas le jour, leur nombre diminue comme peau de chagrin», a-t-il dit. Un postulat sera déposé pour que le Canton analyse la situation en matière de LUP et propose des améliorations comme par exemple l'augmentation de la durée des subventionnements des LLM (15 ans actuellement) et la durée de contrôle des LLA (25 ans).

Service public de la petite enfance

La gauche parlementaire veut aussi plaider pour un service public de la petite enfance. «Il faut des investissements plus ambitieux de la part des communes et du Canton afin d'augmenter le nombre de places en garderie et éviter des délais d'attente indignes», a prôné Jean Tschopp, chef du groupe PS au Grand Conseil. Une place en crèche doit être le plus financièrement accessible possible, selon, lui.

S'agissant de la politique climatique, les forces de gauche relèvent une attitude «trop attentiste». Le Plan Climat seul, 1ère et 2e générations, ne suffira pas, selon les Vert-e-s qui reconnaissent des avancées, mais exigent encore plus de mesures concrètes. «La dimension climatique doit devenir la boussole de toutes les politiques publiques et budgétaires», a dit Alice Genoud, présidente des Vert-e-s, souhaitant «une vraie loi climat contraignante».

Gestion de l'eau et des forêts

Le parti écologique compte aussi pousser le Conseil d'Etat à avoir une «vraie stratégie et politique cantonale» de gestion de l'eau (identifier les régions à risques de sécheresse par exemple), des forêts (risques d'incendies) et de l'isolation des bâtiments (adaptation aux canicules). Plusieurs postulats seront déposés prochainement dans ce sens, selon la cheffe de groupe des Vert-e-s Rebecca Joly.

Par les voix de leurs députés Marc Vuilleumier (POP) et Joëlle Minacci (Ensemble à gauche), le groupe EP a, lui, défendu une «vraie justice fiscale», notamment en faveur des bénéficiaires de prestations complémentaires (PC). «Nous sommes dans une situation ubuesque où les plus riches vont payer moins d'impôts, tandis que les classes moyennes et populaires paieront davantage», a dénoncé le popiste.

Mme Minacci a, pour sa part, indiqué que son groupe s'engagerait pour une politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ainsi qu'une politique migratoire «d'hospitalité et d'accueil».

