Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) lancent un appel aux donneurs de sang, afin de reconstituer leurs réserves qui ont fortement diminué depuis la fin de l'été. Il y a environ 500 donneurs de moins qu'en 2022, alors que les besoins en globules rouges ont augmenté de 7 à 9% en 2023.

Les Hôpitaux universitaires de Genève lancent un appel aux donneurs de sang, afin de reconstituer leurs réserves qui ont fortement diminué depuis la fin de l'été (illustration). ATS

Le besoin est particulièrement important pour les groupes Rhésus A+, AB-, O+ et O-, ont indiqué les HUG jeudi. Mais tous les donneurs, en particulier les nouveaux, sont bienvenus. «On manque de tout», a résumé Sophie Waldvogel, médecin responsable du Centre de transfusion sanguine (CST). Les transfusions se font au sein d'un même groupe Rhésus, même si certains groupes sanguins sont compatibles.

Les poches de sang sont utilisées en onco-hématologie et en chirurgie. «Il suffit de quelques cas compliqués pour que les stocks baissent très vite», a expliqué la doctoresse Waldvogel.

Les donneurs potentiels peuvent se rendre au CTS, avec ou sans rendez-vous. Les conditions de base pour donner son sang sont d'avoir entre 18 et 60 ans, d'être en bonne santé et de peser plus de 50 kilos.

www.hug.ch/don-du-sang/puis-je-donner-mon-sang

za, ats