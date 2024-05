En 2023, 29 infractions commises par des mineurs dans le canton de Vaud ont nécessité un acte d'accusation, contre 16 en 2022. Cette hausse de 81,3% préoccupe le Ministère public vaudois qui fait état d'un «durcissement de la criminalité» des jeunes à l'heure de son bilan annuel, lundi devant les médias réunis à Lausanne.

Le Procureur général du canton de Vaud, Eric Kaltenrieder, a présenté aux médias le premier bilan annuel du Ministère public. ATS

ATS

«Certes, le chiffre absolu n'est pas extraordinaire, mais il s'agit de grosse criminalité des jeunes», a déclaré le procureur général du canton de Vaud, Eric Kaltenrieder. «Ces jeunes vont être condamnés et leur prise en charge n'est pas évidente.» Si celle-ci s'avère inadéquate, ces jeunes seront «les clients de demain» du Ministère public des adultes, a-t-il souligné.

Autre «explosion» enregistrée en 2023, celle des vols et brigandages qui a bondi de 30% et causé l'ouverture de 2338 dossiers. «Cette hausse a des conséquences importantes sur la surpopulation carcérale puisque, suivant les cas, ces infractions donneront lieu à des détentions provisoires», a commenté M. Kaltenrieder. Ce type de délinquance étant souvent mobile, la hausse impacte aussi la cellule de fixation de for, qui détermine où l'affaire doit être instruite.

Plus de 20'000 nouveaux dossiers

Au total, le nombre de nouvelles affaires ouvertes en 2023 par la justice vaudoise se chiffre à 20'528, soit une hausse de 3,5% par rapport à 2022. Parmi les infractions en augmentation, celles contre l'intégrité sexuelle ont mené à l'ouverture de 190 dossiers (+13,1%), les infractions économiques à l'ouverture de 1398 dossiers (+7,4%) tandis que les infractions liées à la circulation routière sont responsables de l'ouverture de 4025 dossiers (+5,6%).

D'autres types d'infractions ont mené à moins d'ouvertures de dossiers qu'en 2022. C'est les cas des infractions en lien avec la pornographie (76 dossiers, -21,6%), les actes d'ordre sexuel avec des enfants (123 dossiers, -19,6%) et en lien avec les stupéfiants (530 dossiers, -6,2%).

A noter que les chiffres du Ministère public ne coïncident pas toujours avec ceux du bilan de la criminalité présenté par la police. En effet, à l'ouverture d'un dossier, le Ministère public décompte uniquement l'infraction la plus grave, tandis que la police compte chaque infraction. Ainsi, un cambriolage équivaudra à trois infractions dans les statistiques policières et à une seule dans celles du Ministère public.

Pôles de compétences spécifiques

Pas moins de 22'832 affaires ont été closes en 2023. Parmi celles-ci 12'120 ont donné lieu à des ordonnances pénales, 2493 à des ordonnances de non-entrée en matière, 2380 à des ordonnances de classement et 1623 à des actes d'accusation. Quelque 83% des enquêtes ont pu être bouclées en moins de 12 mois.

Au niveau institutionnel, le Ministère public a vu son autonomie renforcée dès 2023 avec la création du collège des procureurs. Il a également créé trois pôles de compétences spécifiques en matière de lutte contre les violences domestiques, la criminalité économique et la cybercriminalité.

Le Ministère public vaudois emploie 236 personnes, dont 60 procureurs, parmi lesquels 55% de femmes. Il se compose du Ministère public central à Lausanne et de quatre Ministères publics d'arrondissement, à savoir Lausanne, Est vaudois (Vevey), La Côte (Morges) et Nord vaudois (Yverdon).

mabr, ats