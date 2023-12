Les électeurs de la commune grisonne de Davos (GR) se sont prononcés à une nette majorité en faveur de la construction d'une installation solaire de haute altitude dans la région de Parsenn. Le projet a été accepté dimanche par 75,5% des votants.

Installation d'essai de Totalp sur le domaine skiable de Parsenn, à Davos (archives). 2019 EPFL/CRYOS

Au final, 1704 personnes ont dit «oui», contre 552 «non», indique dimanche la commune de Davos. La participation au scrutin a été de 35,4%. L'installation doit être construite d'ici 2025 dans le domaine skiable de Totalp. Elle devrait produire de l'électricité pour environ 3000 ménages.

Selon les représentants de la commune, qui veut devenir neutre en CO2 d'ici 2023, le site choisi est parfaitement accessible. Grâce à la proximité des télésièges et des télécabines, les pertes de transport d'énergie seraient minimisées. De plus, l'installation n'est pas visible depuis la vallée. Les terres cultivées et pâturages seraient également épargnés.

Les détracteurs du projet ont objecté que la construction de l'installation représentait un risque d'exploitation, difficilement calculable en raison de la dépendance au futur prix de l'électricité. De plus, le chantier et la surface de l'installation pourraient perturber la faune sauvage.

Avant le vote, un projet-test a été réalisé dans la région. Les résultats ont été positifs, a fait savoir le conseil municipal.

ot, ats