Les opposants à l'initiative sur la 13e rente AVS ont dépensé plus d'argent que les partisans lors de la campagne en vue de la votation du 3 mars. Or le texte a été accepté. Même scénario pour l'initiative sur les rentes: le camp du «oui» a investi dix fois plus de moyens, mais sans succès.

Les chiffres des décomptes finaux sont supérieurs à ceux budgétisés et publiés 30 jours avant le scrutin, a indiqué vendredi le Contrôle fédéral des finances (CDF) dans un communiqué. Le total de 8,28 millions de francs représente une hausse de 36% par rapport aux budgets annoncés de 6,1 millions.

Les montants contrôlés couvrent 92% des recettes totales. Les dons de moins de 15'000 francs ne doivent pas être annoncés au CDF.

L'alliance contre la 13e rente AVS a dépensé le plus, avec près de 4 millions de francs. Economiesuisse a été le donateur le plus important, avec quelque 2,7 millions de francs et des prestations de services, comme la mise à disposition de personnel pour faire campagne, de près de 175'000 francs.

Suivent l'Union suisse des arts et métiers (500'000 francs et 26'208 francs de prestations de services), l'Union patronale suisse (250'000 et 26'208 francs), Swissmem (95'544 et 5000 francs) et la Chambre de commerce zurichoise (20'000 et 340 francs). En Suisse romande, la Fédération des entreprises romandes Genève a donné 55'000 francs et proposé des prestations de services de 10'000 francs.

13e rente AVS acceptée

De leur côté, les partisans à la 13e rente AVS ont investi près de 3 millions de francs. L'Union syndicale suisse (USS) a déboursé 2,3 millions, le PS près de 580'000 francs et Unia presque 147'000 francs.

Malgré des moyens moindres, le camp du «oui» a obtenu gain de cause le 3 mars dernier: le peuple et la majorité des cantons ont accepté par 58,2% des voix l'initiative populaire des syndicats. La gauche a réussi à mobiliser bien au-delà de son camp.

Non à la retraite à 66 ans

Quant à l'initiative sur les rentes des Jeunes PLR, le comité de soutien a investi 1,2 million de francs. Economiesuisse a de nouveau financé la plus grosse part, avec 300'000 francs. Vient ensuite un citoyen d'Arlesheim (BL), qui a mis de sa poche 230'000 francs.

La fondation Gambit et UBS ont chacune déboursé 50'000 francs. Le montant s'élève à 40'000 francs chacune pour la Bonny Stiftung für die Freiheit et l'association Employeurs Banques, et à 30'000 francs chacun pour Swiss Re, les Amis du PLR et la Chambre de commerce zurichoise.

Le montant total mis à disposition par les partisans était largement plus élevé que celui dépensé par les syndicats USS et Unia, opposés au texte (respectivement 99'578 francs et 16'308 francs, pour un total de 115'886 francs). Toutefois, le résultat a été sans appel: le peuple suisse a rejeté l'idée d'une retraite à 66 ans par 74,7% des voix. Aucun canton n'a accepté le texte.

Transparence

Les acteurs politiques doivent désormais remettre au CDF leurs informations concernant les campagnes de votations. Ils doivent déclarer nommément les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs.

Le CDF a recueilli les données relatives à une votation pour la première fois en vue du 3 mars. Cela avait déjà été le cas l'année passée pour les élections fédérales du 22 octobre.

