Les Suisses se disent satisfaits de leur caisse maladie, selon un sondage publié jeudi par le service de comparaison en ligne moneyland.ch. Ils ne critiquent pas les prestations des caisses, mais les primes de l'assurance-maladie.

Les Suisses ne critiquent pas les prestations des caisses, mais les primes de l'assurance-maladie. (image d'illustration) KEYSTONE

Les 1538 personnes interrogées ont donné à leur caisse maladie en moyenne 7,9 points sur dix, ce qui correspond à la note «bien», a indiqué moneyland.ch dans un communiqué. En Suisse romande, la satisfaction est légèrement inférieure à celle de la Suisse alémanique, ce que le service de comparaison en ligne attribue aux primes plus élevées.

Si les sondés se disent satisfaits de l'amabilité des collaborateurs des assureurs maladie et de la clarté des décomptes, ils se montrent mécontents du rapport qualité-prix. Et plus les personnes interrogées sont jeunes, plus elles sont insatisfaites.

Moneyland.ch explique ce résultat par le fait que les personnes plus âgées bénéficient davantage des prestations des caisses maladie que les jeunes pour un montant des primes équivalent.

Les caisses maladie Swica (8,4 points), CPT (8,3 points) ainsi qu'Helsana et ÖKK (8,1 points chacune) ont obtenu les meilleures notes. Assura se trouve en dernière position avec 6,9 points.

falu, ats