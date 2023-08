Depuis le Grütli ou à Jakarta, les discours des conseillers fédéraux

Optimisme et appels à l'action ont figuré au coeur des discours des conseillers fédéraux à l'occasion des célébrations du 1er Août. Tous ont pris pour exemple la Constitution fédérale élaborée il y a 175 ans, à l'origine de la Suisse moderne.

Alain Berset a prôné courage, confiance et optimisme. KEYSTONE

Le président de la Confédération Alain Berset a plaidé pour une Suisse en mouvement. Selon lui, la Constitution de 1848 a été un grand pas en avant. Avec ce texte, «empreint (...) d'optimisme, de confiance et d'envie d'aller de l'avant», la Suisse a eu confiance en elle. Elle doit continuer.

Pour son allocution télévisée et radiophonique, Alain Berset s'est adressé à la nation depuis l'Espace Jean Tinguely à Fribourg, avec en arrière-plan le «Retable de l'abondance occidentale et du mercantilisme totalitaire» de l'artiste. Il a relevé que dans l'oeuvre de Tinguely, le monde était en perpétuel mouvement.

Pouvoir diriger l'avenir

Pour Tinguely, le mouvement était la solution à la paralysie, et ce n'est que dans le mouvement qu'il a «réussi». La Suisse, en tant que pays et que société, se trouve dans une situation similaire, a estimé M. Berset. Chacun souhaite conserver son pays tel qu'il le connaît. Mais comme Tinguely, les Suissesses et les Suisses doivent comprendre que leur pays est en mouvement.

Une Suisse en mouvement était également à la base de la création de l'Etat fédéral, a souligné Alain Berset. La Constitution de 1848 a été «un coup de maître», qui a demandé du courage et d'accorder plus d'importance aux chances qu'aux risques. Avec la conviction de pouvoir diriger soi-même l'avenir et de ne pas être livré aux circonstances.

Mardi soir à Lausanne, dans son dernier discours du 1er Août en tant que conseiller fédéral – le 25e en tout-, Alain Berset a également prôné courage, confiance et optimisme. «Ne nous replions surtout pas sur nous-mêmes», a-t-il affirmé dans son discours d'une vingtaine de minutes, très décontracté et multipliant les traits d'humour.

«L'espoir est dans la jeunesse», pour Baume-Schneider

S'exprimant depuis la plaine historique du Grütli (UR), Elisabeth Baume-Schneider a de son côté encouragé la jeune génération à se mêler de politique et à s'engager. La Constitution fédérale contient tout ce qu'il faut pour concrétiser sa propre vision d'une Suisse idéale, a-t-elle affirmé.

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, au centre, lors de la Fête nationale sur le Grütli. KEYSTONE

«Nous devrions en profiter», a déclaré Mme Baume-Schneider, ajoutant: «L'espoir est dans la jeunesse». La Jurassienne a aussi exhorté à ne pas se laisser trop influencer par les images peintes ou sculptées des Confédérés: «Notre histoire, nos symboles et notre Constitution fédérale sont là pour absolument tout le monde.»

Elle a ensuite entendu les demandes des jeunes pour une démocratie plus inclusive et une justice intergénérationnelle. Le discours de Mme Baume-Schneider était en droite ligne de la volonté de la Société suisse d'utilité publique (SSUP) de donner la parole à la jeune génération pour les 175 ans de la Constitution fédérale.

Keller-Sutter optimiste

La ministre des finances Karin Keller-Sutter a elle dit voir l'avenir avec optimisme. Cette confiance peut être acquise durant les périodes de crise, a-t-elle déclaré à Rapperswil-Jona (SG).

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter lors de son discours à Rapperswil-Jona. KEYSTONE

«Nous avons surmonté la pandémie. Nous avons été en mesure d'accorder en peu de temps une protection à des dizaines de milliers de personnes en provenance d'Ukraine. Et en mars, lorsque Credit Suisse était au bord du gouffre, nous avons pu éviter en quatre jours des dégâts massifs à notre économie et aux gens de ce pays», a énuméré la conseillère fédérale.

Tout cela montre que nous sommes capables d'agir, s'est-elle félicitée. «Si nous ne désapprenons pas à nous mettre d'accord et à chercher ensemble des solutions, en particulier dans les temps difficiles, nous pourrons surmonter de nouveaux défis».

Des valeurs à perpétuer

Optimisme aussi pour Guy Parmelin. «Je suis convaincu que la détermination et l'optimisme font plus avancer le monde que l'inertie et le laisser-faire», a dit le ministre de l'économie et de la recherche à Cully (VD).

La Suisse fait face à de multiples défis qui appellent des solutions visionnaires et courageuses. Car il s'agit de perpétuer les valeurs du pays ancrées dans la Constitution fédérale.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin aux côtés de son épouse Caroline au Brunch du 1er août au Seeweid, Lac Noir. KEYSTONE

Son collègue de parti Albert Rösti a de son côté exhorté la Suisse à continuer à suivre «sa propre voie», comme en 1848. Le fait que la Suisse ait fait exactement l'inverse des autres au XIXe siècle a fait son «originalité» et son «succès», a-t-il dit à Melide (TI) et dans le canton de Soleure, tout en mettant en garde que «rien n'est jamais acquis».

Hommage à la diversité

La Confédération ne doit pas se reposer sur ses lauriers, a abondé Ignazio Cassis lors d'une randonnée au Gothard lundi et à Jakarta mardi. «Dans un environnement aussi complexe, nous devons nourrir l'esprit de nos ancêtres: la détermination d'avancer ensemble, unis dans notre diversité», a-t-il lancé.

Et le ministre des affaires étrangères de saluer la coexistence de différentes cultures, langues, religions et croyances, une «richesse» que partagent la Suisse et l'Indonésie.

Brunch à la ferme

De nombreuses personnes se sont pressées dans les 261 fermes qui accueillaient le traditionnel brunch du 1er Août. Selon l'Union suisse des paysans (USP), les deux tiers des manifestations affichaient complet. Elisabeth Baume-Schneider et Guy Parmelin ont sacrifié à la tradition: la Jurassienne s'est rendue dans une fromagerie d'alpage à Muotathal (SZ), le Vaudois au Lac Noir (FR).

