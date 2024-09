L'histoire de Sion, des premières traces humaines jusqu’à nos jours, est retracée pour la première fois dans un ouvrage général intitulé «Sion, une histoire en capitale». Il s’adresse à un large public intéressé par l’archéologie et l’histoire.

L'ouvrage "Sion, une histoire en capitale" retrace le développement du chef-lieu valaisan, des premières traces humaines jusqu’à aujourd’hui (image symbolique). ATS

ATS

Le premier livre consacré à l’histoire du chef-lieu valaisan est divisé en cinq chapitres allant de la préhistoire au XXe siècle. Il est publié «après deux ans de travaux et le concours de nombreux spécialistes» par la Société d’histoire du Valais romand, en collaboration avec la Ville et la Bourgeoisie de Sion, indiquent les trois entités lundi dans un communiqué.

«Notre objectif était de doter Sion d’un ouvrage historique de référence, qui permette de partager l’état actuel des connaissances historiques et archéologiques avec un large public. Ce pari a été relevé et nous en sommes très fiers» se réjouissent Philippe Varone et Antoine de Lavallaz, présidents de la Ville et de la Bourgeoisie, cités dans le communiqué.

Disponible dans les librairies et auprès de la Société d’histoire du Valais romand, l'ouvrage de 252 pages fera l’objet d’une présentation publique le samedi 5 octobre, lors de la 200e assemblée générale de la Société d’histoire du Valais romand. La journée est ouverte au public, sur inscription.

zd, ats