«Lourd échec», «choc», «honte»: les partis virulents sur les primes

Les primes vont grimper de 8,7% en moyenne l'an prochain

Les Suisses vont débourser en moyenne 359,50 francs par mois en 2024 pour les primes maladie: la hausse moyenne est de 8,7% (28,70 francs). Il s'agit de la 3e hausse la plus élevée depuis l'introduction de la Loi sur l'assurance maladie (LAMal) en 1996. L'an dernier, la hausse moyenne toute tranche d'âge confondue était de + 6,6%. Cette année, la prime moyenne des adultes augmente de 33,80 francs (8,6%) à 426,70 francs et celle des jeunes adultes, de 23,80 francs (8,6%) à 300,60 francs. La prime moyenne des enfants se voit ajouter 8 francs (7,7%) par rapport à 2023 et s'élève à 111,80 francs, indique mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les cantons latins connaissent parmi les hausses les plus élevées de Suisse avec plus de 9%. L'augmentation est de 9,9% dans le canton de Vaud (400,80 francs), de 9,8% à Neuchâtel (417,20 francs), de 9,6% à Fribourg (339,40 francs), et de 9,1% à Genève et dans le Jura (388,60 francs pour ce dernier). Le Valais est un peu mieux loti avec une hausse de 8,6% (334,

26.09.2023