Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Berne pour une manifestation nationale en faveur du pouvoir d'achat. Elles ont réclamé une hausse des salaires et des retraites pour compenser l'augmentation du coût de la vie.

Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel des syndicats et ont défilé samedi après-midi à Berne pour réclamer une hausse des salaires et des retraites. ATS

Les organisateurs ont exhorté les politiciens à prendre rapidement des mesures pour réduire les primes maladies. Ils ont aussi appelé à protéger les locataires contre les abus et les rendements excessifs du secteur immobilier.

Aux côtés des faîtières Union syndicale suisse (USS) et Travail.Suisse, l'Association suisse des locataires (ASLOCA), le Parti socialiste et les Vert-e-s ont enjoint la population à venir faire entendre sa voix. En toile de fond de la manifestation, les négociations salariales de cet automne ainsi que le bras de fer autour des votations sur les primes maladies et les retraites.

zc, ats