«Presque tous les problèmes sont dus à une immigration démesurée»

L'UDC veut limiter l'accès des migrants au système de santé. Son président Marco Chiesa a soutenu l'idée d'une «caisse maladie light» devant les délégués de son parti. Le parti vise aussi à interdire les apparentements de listes lors des élections au Conseil national.

Selon Marco Chiesa, l'immigration est la cause de tous les problèmes majeurs de la Suisse d'aujourd'hui (archives). ATS

Marco Chiesa a exigé la fin des demandes d'asile déposées en Suisse. «Les demandes d'asile ne doivent plus être traitées que dans des zones de transit en dehors de la Suisse», a souligné le conseiller aux Etats tessinois samedi lors de l'assemblée des délégués à Alterswilen (TG).

Le président de l'UDC a dénoncé des situations d'insécurité à Chiasso (TI), liées selon lui, au «chaos de l'asile». Les accords de Dublin doivent s'appliquer «non seulement sur le papier, mais aussi sur le terrain», a-t-il dit.

«Presque tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans notre pays sont dus à une immigration démesurée», a ajouté le Tessinois. Face à la hausse des primes maladie, Marco Chiesa propose de créer une «caisse maladie light» pour les demandeurs d'asile et les personnes dont le droit de séjour n'a pas été clarifié. «L'accès des immigrés à notre système de santé doit être limité.»

Le président de l'UDC a aussi évoqué la possibilité d'introduire des forfaits d'immigration couvrant les coûts. «Dans le tourisme, nous connaissons les taxes de séjour. Imposons donc une ‹taxe de séjour› aux immigrés», a-t-il lancé.

Interdire les apparentements

Par 259 oui contre 66 non, les délégués de l'UDC ont par ailleurs donné mandat à leur groupe parlementaire de s'engager à Berne pour une interdiction des apparentements de listes lors des élections au Conseil national. Avec cette mesure, ils visent à limiter la prolifération des listes et des sous-listes et rendre les élections transparentes et simples, souligne le parti dans un communiqué.

Le conseiller national argovien Thomas Burgherr a justifié sa proposition en expliquant que les considérations arithmétiques et de tactique électorale étaient au premier plan, mais que la volonté des électeurs n'était pas clairement représentée en raison des apparentements de listes. «Nous ne voulons plus que la volonté des électeurs soit faussée», a-t-il martelé.

Pas de bradage de la Suisse à l'UE

A Alterswilen, le conseiller national lucernois Franz Grüter a déploré une «adhésion rampante à l'UE». Pour la Suisse, il existe des «points insoutenables» dans les négociations avec l'UE, parmi lesquels la reprise dynamique du droit ainsi qu'un règlement des litiges par la Cour de justice européenne, selon lui.

Estimant la neutralité suisse en danger, le conseiller national soleurois Walter Wobmann s'est prononcé en faveur de l'initiative sur la neutralité. Il s'est dit choqué par le fait que la Suisse soit prête à vendre des chars de combat à l'Allemagne.

Les conseillers fédéraux UDC Guy Parmelin et Albert Rösti étaient également présents à l'assemblée. Plus de 300 délégués y ont participé.

gf, ats