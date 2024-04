La Pride 2024 se tiendra à Martigny (VS) du 19 au 20 juillet prochain. Avec son slogan «Soi-même, partout!», elle se veut un événement pour tous, personnes LGBTIQ+ ou non. Côté finances, les organisateurs doivent encore rassembler 40'000 francs pour boucler le budget.

Après Genève en 2023 (photo), la Pride romande débarquera en Valais en juillet prochain, plus précisément à Martigny. (Archives). ATS

Le coup d'envoi de la Pride romande 2024 sera donné le vendredi 19 juillet à 18h00, avec un programme «light» et musical qui s'achèvera à 22h00. Le menu du samedi 20 juillet sera plus chargé, avec notamment dès 15h00, la fameuse marche des fiertés dans les rues de la ville.

La parade partira de la place du Manoir et fera une boucle sur environ un kilomètre, a expliqué vendredi lors d'une conférence de presse Cindy Giroud, porte-parole de la Pride de Martigny. La partie officielle démarrera dès 17h00, avec notamment la présence du conseiller d'Etat en charge de l'égalité, Mathias Reynard.

Crowdfunding lancé

«Cela fait deux ans que nous travaillons sur cette Pride. C'est un défi immense», a confié Alexandre Ferchaud, vice-président de l'organisation.

Le budget global de la manifestation s'élève à un peu plus de 180'000 francs, dont environ la moitié est destinée à la sécurité et à la logistique. «Mais à l'heure actuelle, il manque encore 40'000 francs pour pouvoir le boucler», précise le vice-président.

Afin de réunir la somme, les organisateurs ont lancé vendredi à 12h00 un «crowdfunding», avec notamment une cuvée spéciale Pride de la cave Mandolé à Saillon. «Un produit emblématique de la région, et synonyme, comme la Pride, de convivialité, de partage et de joie de vivre».

Bénévoles bienvenus

A ce jour, quelque 80 personnes se sont portées volontaires pour travailler gracieusement pour la Pride 2024. «Nous espérons réunir encore une centaine de bénévoles», indique le vice-président de l'organisation.

Quelque 10'000 visiteurs seront attendus en juillet. Un objectif atteint en 2022, lors de la Marche des fiertés à Bulle (FR).

Troisième édition en Valais

Si la Pride est festive, elle se veut aussi une manifestation revendiquant «l'égalité, le dialogue et une meilleure compréhension des réalités de chacune et chacun». La volonté de la Pride romande 2024 est «d'instaurer une rencontre, un dialogue et un échange mutuels avec toutes les personnes, LGBTIQ+ ou non», souligne Cindy Giroud.

Ce sera la troisième fois que la Pride se déroule en Valais. En 2001, l'événement avait provoqué la polémique, alors que l'édition de 2015 s'était déroulée sans accroc. Genève a accueilli la Pride 2023, Bulle (FR) celle de 2022.

