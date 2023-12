Mineur, il sévissait déjà : le tireur de Sion était un harceleur connu

De nouvelles révélations sur l'auteur des tirs mortels à Sion, mais aussi l'asile facilité pour les Afghanes et les problèmes de recrutement du nouveau Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité font les titres de la presse dominicale.

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Tireur de Sion: harceleur connu

L'auteur présumé des tirs ayant fait deux morts lundi à Sion harcelait déjà des femmes lorsqu'il était mineur, affirme Le Matin Dimanche. Le Valaisan a été condamné pour avoir harcelé une enseignante quand il avait 15 ans. Par la suite, il s'en est pris à des jeunes femmes qu'il connaissait. «C'était un gamin. Il était bête, mais pas méchant. Les messages étaient du genre insultant», indique l'une d'elles au journal. Avec le temps, le problème a pris de l'ampleur. Sur les réseaux sociaux, «il créait de faux comptes avec mon prénom et le nom de famille de mon copain. Ce harcèlement commençait à s'étendre à mes amis». Elle a fini par déposer une plainte et une ordonnance pénale est prononcée contre le prévenu en 2011. Après, c'est devenu pire, mais les messages ont cessé en 2019, sans qu'elle sache pourquoi.

Meilleur accueil des femmes Afghanes

Alors que l'UDC et le PLR contestent la nouvelle réglementation permettant aux Afghanes d'obtenir plus facilement l'asile politique en Suisse, le Tribunal administratif fédéral (TAF) vient de rendre une décision favorable aux Afghanes, écrit la NZZ am Sonntag. La cour constate qu'«une vie autodéterminée pour les femmes et les filles en Afghanistan n'est pas possible sous le régime actuel» des talibans. En raison de la pression psychique insupportable à laquelle elles sont soumises, elles ont droit à l'asile en Suisse et au regroupement familial, ajoute le TAF. Les chambres fédérales doivent débattre mardi de deux motions de l'UDC et du PLR, exigeant un retour en arrière dans la pratique du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Désertion du SEPOS à quelques jours de son lancement

Les départs s'accumulent au nouveau Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (SEPOS) du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), à quelques jours de son entrée en fonction, prévue au début 2024, rapporte la NZZ am Sonntag. Dans le service dédié à la politique de sécurité, quatre des douze collaborateurs ont démissionné. Ce département est dirigé par Pälvi Pulli et devrait en principe jouer un rôle important dans le nouveau secrétariat d'Etat. Le SEPOS ne dispose en outre toujours pas de chef, après le renoncement abrupt de Jean-Daniel Ruch en octobre. La ministre de la défense Viola Amherd a mis le sujet à l'ordre du jour du Conseil fédéral la semaine prochaine.

Pro Helvetia dans la tempête

Pro Helvetia, la fondation culturelle de la Confédération suisse, va arrêter son engagement controversé en Russie, qu'elle avait maintenu malgré l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, indique la NZZ am Sonntag. Le conseil de fondation a décidé «que le maintien du bureau à Moscou dans sa forme actuelle n'est plus possible». La fondation est actuellement secouée par une crise. Son directeur, Philippe Bischof, est sous le feu des critiques pour une relation amoureuse avec une collaboratrice qui lui est subordonnée. Une enquête auprès des employés a révélé une grande insatisfaction du personnel et un manque de confiance dans la direction. Le directeur a annoncé sa démission, mais seulement pour le milieu de 2025.

Violations d'ordonnances après les sanctions contre la Russie

Depuis l'entrée en vigueur des sanctions prises contre la Russie après son invasion de l'Ukraine au début 2022, 200 cas suspects de violation des ordonnances ont été signalés au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), indique le SonntagsBlick. Ces cas ont débouché sur 40 procédures pénales administratives. Sur ce total, 28 procédures ont été clôturées de manière définitive, avec 20 décisions de classement et huit décisions pénales.

Deux nouveaux prêtres accusés

Deux prêtres, actifs jusqu'à récemment dans un groupe de scouts catholiques conservateurs, font l'objet d'accusations d'abus sexuels, relève la SonntagsZeitung. La police a trouvé chez l'un d'eux des enregistrements vidéo, dont certaines images filmées pendant une rencontre de scouts, montrant durant un long moment la poitrine d'une jeune fille. L'homme figure sur la liste noire de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP). Quant au deuxième prêtre, il est visé par une enquête du ministère public des Grisons. Le chargé de prévention de l'évêché de Coire, Stefan Loppacher, critique dans le journal la passivité de l'Église catholique: «Après de tels reproches, il faudrait revoir les concepts de protection chez les scouts et clarifier quelles sont les exigences pour que les prêtres puissent avoir accès aux mineurs».

Credit Suisse aurait pu être sauvé?

D'autres scénarios que l'absorption de Credit Suisse par UBS auraient été envisageables, mais il aurait fallu s'y prendre plus tôt, estime dans Le Matin Dimanche le directeur général d'UBS Sergio Ermotti. «Malheureusement, on avait laissé la situation au Credit Suisse se péjorer pendant trop longtemps», ajoute-t-il, pointant une situation devenue «incontrôlable». Les 3000 emplois que la nouvelle entité bancaire va supprimer ne seront pas tous biffés chez Credit Suisse, relève M. Ermotti. Le «principe de méritocratie» sera appliqué. «Ce ne sont pas 3000 personnes chez Credit Suisse qui ont commis des erreurs», déclare le responsable.

Nouveau système de La Poste peu efficace

Dyla, le nouveau système de «planification dynamique des itinéraires» de La Poste, crée des remous, assure le SonntagsBlick. Alors qu'il est censé optimiser la livraison des colis, le système est imprévisible et peu écologique, affirment des livreurs dans le journal, dénonçant une détérioration des conditions de travail. «Nous sommes conscients que pour les facteurs et les factrices engagés depuis longtemps, le fait de rouler 'selon le plan' est un changement plus important», leur répond une porte-parole de La Poste dans le journal. Le géant jaune précise que la planification des tournées est devenue si complexe qu'il a besoin d'un soutien technique pour le triage des colis.

