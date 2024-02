Le Royaume-Uni a annoncé mercredi des sanctions contre six responsables de la colonie pénitentiaire de l'Arctique russe où est mort l'opposant Alexeï Navalny. Londre réclame que sa dépouille soit remise «immédiatement» à sa famille et que soit menée une enquête «transparente».

Cette photo prise à partir d'une vidéo montre une vue de la colonie pénitentiaire dans la ville de Kharp, dans la région de Yamalo-Nenetsk à environ 1 900 kilomètres (1 200 miles) au nord-est de Moscou, Russie, le mardi 20 février 2024. KEYSTONE

Le directeur de la colonie N°3 de la localité de Kharp, Vadim Kalinine, et cinq adjoints se retrouvent visés par des interdictions de séjour au Royaume-Uni et verront d'éventuels avoirs sur le sol britannique gelés, a précisé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Les responsables du traitement brutal infligé à Navalny ne doivent se faire aucune illusion: nous les tiendrons pour responsables», a déclaré le chef de la diplomatie David Cameron, cité dans le communiqué. «Les autorités russes voyaient clairement Navalny comme une menace et ont tenté à plusieurs reprises de le faire taire», a-t-il ajouté.

«Personne ne doit douter de la nature oppressive du système russe», a insisté M. Cameron, qui compte profiter de sa présence à une réunion du G20 au Brésil pour dénoncer «l'agression russe» en Ukraine «directement» auprès de son homologue russe Sergueï Lavrov.

Le Royaume-Uni, qui avait dès vendredi convoqué un haut diplomate russe, a réclamé que le corps de M. Navalny soit «remis à sa famille immédiatement» et que soit lancée «une enquête complète et transparente» sur la mort de l'opposant au Kremlin.

Corps pas rendu avant au moins 14 jours

Selon l'administration pénitentiaire russe, M. Navalny est mort le 16 février dans la colonie pénitentiaire N°3 de la localité de Kharp, une prison de haute sécurité où il était détenu depuis fin 2023 et purgeait une peine de 19 ans pour «extrémisme».

Selon l'équipe du défunt, les enquêteurs russes ont affirmé lundi qu'ils ne rendraient pas sa dépouille avant au moins 14 jours afin de procéder à une «expertise».

Après avoir survécu par miracle à un empoisonnement en août 2020, puis avoir été soigné en Allemagne, Alexeï Navalny, devenu populaire grâce à ses enquêtes sur la corruption du pouvoir russe, avait choisi de retourner en Russie en janvier 2021.

Il avait été immédiatement arrêté et condamné successivement à des peines de plus en plus lourdes, dans des conditions de détention de plus en plus difficiles, et fut souvent enfermé dans le froid d'une cellule d'isolement.

