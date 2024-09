Avant le vote du 22 septembre sur le Concordat, les citoyens de la Ville de Moutier se sont rendus aux urnes à huit reprises au cours de ces dernières décennies dans le cadre de la Question jurassienne. Lors des plébiscites des années septante, la cité prévôtoise fut le théâtre de violences. Aujourd'hui, le climat est apaisé.

De par son histoire, sa situation géographique et son importance au niveau régional, la Ville de Moutier aura toujours été un enjeu politique prépondérant du conflit jurassien. KEYSTONE

ATS

De par son histoire, sa situation géographique et son importance au niveau régional, la Ville de Moutier aura toujours été un enjeu politique prépondérant du conflit jurassien.

Les citoyens prévôtois se rendent une première fois aux urnes le 5 juillet 1959. Ils rejettent lors d'un scrutin au niveau cantonal une initiative du Rassemblement jurassien (RJ) pour l'organisation d'un plébiscite en vue de connaître les aspirations du peuple jurassien.

Le 23 juin 1974, la Ville de Moutier refuse de justesse, par 50,8% des voix, de constituer un nouveau canton alors que la majorité de l'électorat des districts du Jura historique accepte le projet. Lors du 2e plébiscite, le 16 mars 1975, réservé aux districts ayant dit non le 23 juin, la cité prévôtoise réaffirme sa volonté de rester bernoise par 53% des votants.

Emeutes et tension

La ville confirme son choix lors d'un 3e plébiscite, le 7 septembre 1975, réservé aux communes limitrophes de la nouvelle frontière. Par 54,1% des votants, elle souhaite continuer à faire partie du canton de Berne. La participation avoisine les 95%.

C'est lors de ce 3e plébiscite que Moutier vit les heures les plus chaudes de son histoire. Les grenadiers bernois font usage de gaz lacrymogènes et de fumigènes alors que les autonomistes répondent en lançant des pavés et des cocktails Molotov. Des vitrines volent en éclats et des locaux sont saccagés. Il y aura des blessés dans les deux camps.

Durant cette année 1975, la violence verbale s'est transformée en violence tout court. La région se coupe en deux, politiquement et culturellement entre séparatistes et antiséparatistes. Même les familles seront divisées.

Vote consultatif

La situation va ensuite s'apaiser, notamment avec l'implication de la Confédération. Lors d'un vote consultatif organisé le 29 novembre 1998 par les autorités communales autonomistes, la population refuse par 50,5% des voix que Moutier quitte le canton de Berne pour rejoindre celui du Jura. Le résultat sera invalidé par le Conseil-exécutif bernois.

Le scénario change radicalement lors du scrutin du 24 novembre 2013. Moutier sera la seule commune du Jura bernois à demander au gouvernement bernois qu'il engage un processus tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et du canton du Jura avec 55,4% des voix.

Sur la base de ce résultat, la Ville de Moutier dépose une requête pour organiser un vote communaliste, c'est-à-dire la possibilité pour une commune du Jura bernois de rejoindre seule le canton du Jura lors d'un second vote. Ce procédé est prévu par la déclaration d'intention signée par les gouvernements jurassien et bernois.

Le 18 juin 2017, à l'issue d'une campagne très animée, mais sans débordement, les citoyens de Moutier choisissent de rejoindre le canton du Jura par 2067 voix contre 1930, soit 51,7% des votants. Le résultat sera annulé par l'autorité judiciaire bernoise en raison d'irrégularités.

La votation sera répétée le 28 mars 2021. Les citoyens de la cité prévôtoise décident alors par 2114 voix contre 1740 de rejoindre le canton du Jura.

Le 22 septembre, les citoyens de Moutier se rendront comme ceux du reste du canton de Berne aux urnes pour se prononcer sur le Concordat fixant les modalités du changement d'appartenance cantonale de leur commune.

hs, ats