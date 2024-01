La diplomate Nora Kronig Romero sera la nouvelle directrice de la Croix-Rouge suisse (CRS). L'actuelle vice-directrice de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) devrait succéder au 1er mai à Markus Mader, limogé fin 2022 en raison de divergences de vues.

Diplomate de formation, Nora Kronig Romero dirige actuellement la division Affaires internationales de l’Office fédéral de la santé publique (archives). ATS

Le Conseil de la Croix-Rouge a élu à l'unanimité Mme Kronig Romero lors de sa séance de mercredi, indique la CRS vendredi dans un communiqué. Il se dit persuadé que la nouvelle directrice, «forte de son bagage en matière de gestion de projets complexes au niveau fédéral et de son expérience sur la scène internationale, possède des qualités optimales pour assumer» ce poste.

Nora Kronig Romero est actuellement vice-directrice et membre de la direction de l'OFSP, dont elle gère la division Affaires internationales. Durant la pandémie de coronavirus, elle était codirectrice de la task force Vaccination Covid-19 et, à ce titre, était responsable de l'approvisionnement en vaccins et de la distribution de ces derniers à l'échelle nationale.

ro, ats