La Ville de Lausanne et le Canton de Vaud ont désigné Sébastien Griesmar comme nouveau directeur de la Fondation Lausanne Capitale Olympique. Il remplace Virginie Faivre, qui reste toutefois active comme membre du conseil de fondation.

La Fondation Lausanne Capitale Olympique a trouvé un nouveau directeur (photo d'illustration). ATS

Jusqu'ici membre de la direction du cigarettier British American Tobacco (BAT), Sébastien Griesmar sera chargé de «finaliser la mise en place de la fondation et développer des projets pour renforcer et faire rayonner Lausanne et le Canton de Vaud dans le monde du sport international», indique jeudi un communiqué.

La Ville de Lausanne et le Canton de Vaud ont créé cette fondation en début d'année. Basée à la Maison du sport à Lausanne, elle a pour principales missions d'intensifier les collaborations existantes, de développer la politique d'accueil des fédérations sportives internationales, de faciliter l'organisation de congrès et d'évènements sportifs internationaux ainsi que de promouvoir l'héritage des Jeux olympiques de la Jeunesse Lausanne 2020.

La présidence du conseil de fondation est assurée par Christelle Luisier et Emilie Moeschler, respectivement conseillère d'Etat et conseillère municipale à Lausanne en charge du sport.

gsi, ats