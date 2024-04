Nouvelle convention tarifaire : une caisse maladie fait machine arrière

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

AVOIRS RUSSES : Le Secrétariat d'Etat à l'économie informe mardi sur les chiffres actualisés concernant les avoirs russes gelés en Suisse. Berne a gelé jusqu'ici 7,5 milliards de francs alors que, selon des estimations, entre 150 et 200 milliards de fonds russes sont déposés dans des banques suisses, notamment par des personnes qui figurent sur la liste des sanctions. De nombreuses voix, en Suisse comme à l'étranger, réclament ces avoirs saisis au niveau international pour soutenir l'Ukraine en guerre.

PROTECTION DE L'ENFANCE : Les députés neuchâtelois vont se pencher mardi sur le rapport de la commission de gestion et d’évaluation à propos de la situation du Service de la protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ), jugée «préoccupante». Deux injonctions faites au gouvernement, un outil parlementaire rarement utilisé, seront soumises au vote. La première injonction demande de revoir la structure fonctionnelle du service et réclame sans délai un audit externe. La seconde injonction demande que des indicateurs statistiques permettant de cerner les politiques publiques déployées par le SPAJ, en particulier à l’aune du bien de l’enfant, soient définis.

HOCKEY SUR GLACE : L'acte IV de la finale des play-off de National League se déroule ce soir à Malley, dès 20h00. Mené 2-1 dans la série, Lausanne devra imposer sa loi sur sa glace, comme les hommes de Geoff Ward l'avaient fait dans un match 2 remporté 4-2 face aux Zurich Lions. Mais le LHC ne peut pas se permettre la moindre baisse de régime face au «Z». Il a pu le constater à nouveau samedi dans le troisième match, où les Zurichois ont profité d'un trou d'air de trois minutes des Vaudois pour inscrire deux buts et renverser la vapeur.

CYCLISME : La 77e édition du Tour de Romandie prend son départ à l'occasion d'un prologue à Payerne. Malgré l'absence des plus grandes stars du peloton, un plateau relevé traversera les routes romandes jusqu'à Vernier. Parmi les favoris, les noms de deux derniers vainqueurs ressortent naturellement: Adam Yates, lauréat en 2023, et Alexander Vlasov. Côté suisse, les meilleures chances de voir un coureur succéder à Stefan Küng, dernier vainqueur d'étape sur la boucle romande en 2019, proviennent sans doute de l'équipe Tudor avec Sébastien Reichenbach et Yannis Voisard. A moins que l'espoir Jan Christen ne signe un nouvel exploit.

AUJOURD'HUI C'EST... la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. La célébration vise à promouvoir le plaisir des livres et de la lecture. Des événements ont lieu dans le monde entier pour reconnaître l’étendue des livres, un lien entre le passé et l'avenir, un pont entre les générations et à travers les cultures. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/earth-day.

CONSTRUCTION : Holcim fait le point sur la concrétisation de ses objectifs environnementaux. Le groupe a convié les médias à sa cimenterie vaudoise d'Eclépens, une usine qui va réduire progressivement sa consommation de pétrole à partir de cet été et diminuer ses émissions nettes de CO2 d’environ 12%.

Vu dans la presse

VOTATIONS : Les organisations environnementales appelant à voter non à la loi sur l'énergie le 9 juin prochain se font conseiller par Goal, l'agence de communication de l'UDC, et par le président de l'UDC Vaud. La fondation Franz Weber a fait appel à l'agence zurichoise à l'origine de l'affiche des moutons noirs pour son site internet et des tâches de coordination, indique Le Courrier, revenant sur une information du Blick. La fédération Paysage Libre a quant à elle fait appel au président de l'UDC Vaud, Kevin Grangier, pour préparer sa conférence de presse à Berne. L'organisation se distancie en revanche de toute collaboration avec Goal, dont le propriétaire est également membre de l'UDC.

SANTE : La caisse maladie Concordia s'est mise d'accord sur une nouvelle convention tarifaire avec huit hôpitaux régionaux zurichois, neuf mois après les avoir supprimés de sa liste à la surprise générale. L'assurance rembourse donc à nouveau les prestations de ces hôpitaux, indiquent les titres du groupe alémanique CH Media. Les conditions négociées ne sont pas connues. Le directeur, Nikolai Dittli, a évoqué des «tarifs plus bas en faveur des assurés». La caisse maladie compte des dizaines de milliers d'assurés dans le canton de Zurich, selon des estimations.

COMMUNES VAUDOISES : Le syndic d'Avenches, Gaetan Aeby, démissionne après 23 ans en politique. Le PLR, qui avait 23 ans lorsqu'il a rejoint les rangs du Conseil communal, invoque un emploi du temps trop chargé pour justifier son retrait de la vie politique, indiquent le 24 Heures et La Liberté. Gaetan Aeby quittera ses fonctions qu'à fin septembre, afin de permettre à ses collègues de s'organiser.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2023) : La Suisse ferme son ambassade de Khartoum et retire son personnel du Soudan, pays en proie à la guerre civile.

- Il y a 20 ans (2004) : Fermeture du puits de la Houve, près de Creutzwald (Lorraine), scellant définitivement trois siècles d'histoire charbonnière en France.

- Il y a 40 ans (1984) : Le ministère américain de la santé annonce la découverte du virus du sida par le virologue américain Robert Charles Gallo. Le virologue français Luc Montagnier revendique également la découverte du virus.

- Il y a 70 ans (1954) : Naissance du réalisateur et écrivain américain Michael Moore ("Stupid White Men», Oscar pour «Bowling for Columbine").

- Il y a 75 ans (1949) : Un tribunal de Hambourg acquitte en appel Veit Harlan, le principal réalisateur allemand de l'époque nazie, de l'accusation de complicité de crime contre l'humanité.

- Il y a 75 ans (1949) : Naissance du musicien britannique John Miles, révélé par sa chanson «Music» en 1976.

- Il y a 80 ans (1944) : Naissance du réalisateur bâlois Niklaus Schilling. Il est décédé le 6 mai 2016 à Berlin.

- Il y a 80 ans (1944) : Naissance de l'acteur et réalisateur français Jean-François Stévenin ("Passe montagne», «Double Messieurs», «Mischka").

- Il y a 85 ans (1939) : Naissance de l'acteur américain Lee Majors, vedette des séries télévisées «L'homme qui valait trois milliards» et «L'homme qui tombe à pic».

- Il y a 100 ans (1924) : Une collision frontale entre deux trains fait 15 morts près de Bellinzone.

Le dicton du jour

«Quand il pleut le jour de Saint-Georges, sur cent cerises, on a quatorze»

ro, ats