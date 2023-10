Paysage-Libre Vaud a fait opposition aux demandes de permis de construire relatives à la construction des 12 éoliennes du parc du Mollendruz, sur les crêtes du Jura vaudois. L'organisation estime que la mise à l'enquête prend «des libertés considérables» avec la loi ainsi qu'avec les décisions du TF sur le Plan partiel d'affectation (PPA).

Les éoliennes seraient construites à proximité du col du Mollendruz (archives). ATS

La procédure d'affectation a été validée en octobre dernier par le Tribunal fédéral (TF), ouvant la voie à la mise à l'enquête des éoliennes. C'est contre cette nouvelle étape que Paysage-Libre Vaud a déposé une nouvelle série d'oppositions, a-t-elle annoncé lundi.

Pour l'association, le projet mis à l'enquête «s'écarte notablement» du PPA. Les emprises et défrichements temporaires ont «considérablement augmenté» et le chapitre sur la préservation des espèces et de la biodiversité souffre «d'importantes lacunes». Paysage-Libre Vaud souligne en outre que le choix des machines «n'est pas définitif», alors qu'il détermine des paramètres importants.

Zurich et Yverdon

Le projet de parc éolien est porté par Énergie Naturelle Mollendruz (ENM), société contrôlée par les Services industriels de Zurich, les communes de Juriens, La Praz, Vaulion, Mont-la-Ville et Yverdon-les-Bains. ENM souhaite édifier 12 éoliennes sur les crêtes du Jura, entre le col du Mollendruz et le pâturage du Chalet Devant.

Le parc devrait générer annuellement entre 100 et 112 GWh d’électricité renouvelable, ce qui correspond à la consommation annuelle d’environ 33’000 ménages. Les travaux sont prévus dès 2025, pour une mise en service à l'horizon 2027.

ll, ats