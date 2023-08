Novartis est dans le collimateur des Etats-Unis.

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

BANQUES: Plus de cinq mois après le rachat forcé de Credit Suisse par UBS, la banque aux trois clés doit lever jeudi un coin de voile sur l'intégration de son ex-rivale. L'avenir des activités helvétiques de Credit Suisse, les plus rentables, et l'envergure des suppressions de postes en Suisse et à l'international seront scrutés de près.

FRANCE: La Cour européenne des droits de l'homme doit se prononcer sur la pénalisation des clients de la prostitution mise en place en France en 2016. Des associations critiquaient un texte portant selon elles atteinte à la «liberté d'entreprendre» et à la «liberté sexuelle».

Vu dans la presse

FEDERALES 2023: Le PLR gagnera au moins trois sièges au Conseil des Etats, selon les prévisions des titres alémaniques du groupe Tamedia. Le parti devrait obtenir des sièges à Soleure, Schwytz et au Tessin, et deviendrait ainsi le plus fort de la Chambre haute. Le Centre pourra lui «au mieux» conserver ses sièges tandis que le PS et les Vert-e-s en perdraient, au moins un chacun. Les Vert'libéraux quant à eux n'accéderaient toujours pas au Conseil des Etats à l'issue des élections d'octobre.

UKRAINE: Le directeur de la Fondation suisse de déminage (FSD) remet en question l'emploi de machines suisses en Ukraine dans le cadre de l'engagement humanitaire. Celles-ci sont mises à disposition de l'unité nationale de catastrophe de l'Ukraine, qui ne respecte pas les «normes internationales en matière de déminage humanitaire», déclare Hansjörg Eberle dans la Neue Zürcher Zeitung. Le Département fédéral de la défense et le Secrétariat d'Etat à l'économie indiquent que les machines suisses ne sont pas du tout adaptées aux interventions sur le front.

ALIMENTATION: Les exportations suisses de la boisson énergisante Red Bull vers la Russie ont plus que quadruplé au deuxième trimestre 2023 par rapport à l'année dernière. C'est ce qui ressort des chiffres provisoires de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières consultés par la Neue Zürcher Zeitung. Une telle augmentation n'a été constatée nulle part ailleurs. Les exportations de Red Bull représentent actuellement 99% des envois suisses de boissons vers la Russie. D'autres fabricants, comme Coca-Cola, produisent sur place.

MEDICAMENTS: Le groupe bâlois Novartis est dans le viseur des Etats-Unis. L'un de ses traitements, l'Entresto, utilisé contre l'insuffisance cardiaque chronique, fait partie de la liste des dix traitements dont le gouvernement américain veut faire baisser les prix, indique Le Temps. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation votée en 2022. Novartis a qualifié le procédé «d'inconstitutionnel» et indique continuer d'évaluer toutes ses options juridiques. Plusieurs laboratoires ont déjà engagé des actions en justice.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 50 ans (1973): Décès du cinéaste américain John Ford, quatre fois lauréat de l'Oscar du meilleur réalisateur ("Le Mouchard», «Les Raisins de la colère», «Qu'elle était verte ma vallée» et «L'Homme tranquille").

- Il y a 60 ans (1963): Décès du peintre Georges Braque ("Maisons à l'Estaque», «Le Grand Nu», «Route près de l'Estaque").

- Il y a 75 ans (1948): Naissance du rockeur allemand Rudolf Schenker, fondateur et guitariste du groupe de hard rock Scorpions ("Still loving you», «Wind of Change").

- Il y a 95 ans (1928): Création de l'"Opéra de quat'sous» de Bertolt Brecht et Kurt Weill au Schiffbauerdamm de Berlin.

- Il y a 95 ans (1928): Naissance de l'acteur américain James Coburn ("Les Sept Mercenaires").

- Il y a 135 ans (1888): La première victime d'une série de meurtres de prostituées attribués par les autorités à «Jack l'éventreur» est retrouvée à Londres.

Le dicton du jour

«Quand août n'est pas pluvieux, septembre est souvent radieux»

