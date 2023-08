Ossements humains découverts près de Saas-Fee

Des ossements humains ont été découverts l'an dernier sur le Chessjengletscher (Egginerjoch) près de Saas-Fee (VS). Après un an de recherches, la procédure d’identification a parlé : ils appartiennent à un alpiniste britannique disparu en 1971.

Les ossements ont été découverts le 3 août 2022 par deux alpinistes, indique la police cantonale valaisanne jeudi dans un communiqué. Les restes ont été transportés au service de médecine légale de l'Hôpital du Valais (ICHV) à Sion, pour y être examinés.

Après avoir analysé les dossiers de personnes disparues dans la région, et un examen anthropologique des ossements, la police a abouti à une liste de noms plus restreinte. Grâce à une collaboration avec les spécialistes d'Interpol Manchester et les autorités de la police écossaise, elle a pu retrouver un membre de la famille du disparu afin de comparer les ADN. L'alpiniste a été formellement identifié le 30 août 2023.

Ces dernières années, le recul des glaciers a fait apparaître de plus en plus souvent des alpinistes dont la disparition remonte parfois à plusieurs décennies.

zd, ats