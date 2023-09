Le premier tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat neuchâtelois aura bien lieu le 26 novembre. Le gouvernement cantonal a confirmé vendredi cette date pour désigner le successeur de Laurent Kurth. Le Grand Conseil avait accepté mercredi une recommandation demandant de la reporter, en raison de la proximité avec les élections fédérales du 22 octobre.

Laurent Kurth avait été élu au gouvernement en octobre 2012, succédant à Jean Studer (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

A la suite de la recommandation, le Conseil d’État a repris l’évaluation des diverses variantes théoriquement envisageables et confirme son choix, a-t-il indiqué dans un communiqué. Il a décidé de maintenir les dates initialement proposées, à savoir le 26 novembre et le 17 décembre pour un second tour. Le délai pour le dépôt des candidatures est fixé au 2 octobre.

Le Conseil d’État est «convaincu de la justesse du calendrier retenu». Selon lui, ce choix remplit les conditions légales, permet d’éviter une vacance non souhaitée au sein du gouvernement, s’inscrit dans l’agenda des scrutins prévus par la Confédération pour le premier tour et évite la période des vacances de Noël pour la campagne électorale.

Le gouvernement a aussi expliqué qu'une date au 26 novembre n’interfère pas avec le calendrier déjà bien chargé des scrutins prévus durant le 1er semestre 2024. Le 3 mars, des votations fédérales sont prévues et les élections communales auront lieu les 21 avril et 12 mai. Laurent Kurth a annoncé sa démission pour fin février.

«Election précipitée et verrouillée»

Les députés avaient accepté mercredi une recommandation, qui émanait des groupes VertPOP et Vert'libéral-Le Centre, malgré une opposition du PLR et de l'UDC. La Verte Diane Skartsounis avait expliqué que le choix de la date retenue est problématique en raison de la proximité des élections fédérales du 22 octobre notamment. «C'est une élection précipitée et verrouillée», avait-elle précisé.

Comme la date pour le dépôt des listes est fixée au 2 octobre, les prétendants aux fédérales seront indisponibles, avait-elle ajouté. Selon le député socialiste Jonathan Gretillat, «un autre calendrier aurait été possible avec une élection à mi-janvier et un 2e tour début février».

«Voulez-vous vraiment faire campagne pendant les fêtes de fin d'année?», avait répondu le président du Conseil d'Etat Alain Ribaux. Selon lui, il est important de ne pas laisser de vacance avant l'entrée en fonction d'un nouveau membre. «Il ne faut pas banaliser une carence dans une telle fonction».

L'UDC et le PLR ont fait savoir qu'ils ne présenteront pas de candidats à la succession de Laurent Kurth. A la suite de la décision du Conseil d'Etat de ne pas reporter l'élection, les Vert-e-s ont fait savoir «que les conditions ne sont pas réunies pour présenter une candidature».

L'élection pourrait être tacite. Le socialiste Frédéric Mairy, déjà en lice en 2021 pour l'élection au Conseil d'Etat, a renouvelé son intérêt. Le PS doit désigner samedi son candidat pour l'élection complémentaire lors de son congrès.

ro, ats