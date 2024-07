Le Festival de la Cité défrichera de nouveaux territoires artistiques dès mardi et jusqu'à dimanche à Lausanne. La 52e édition de la manifestation gratuite propose au public de jongler entre 136 projets dans 32 lieux de la capitale vaudoise.

Place belle sera faite aux arts vivants dès mardi au Festival de la Cité (archives). ATS

ATS

Le Festival de la Cité se déploiera dans son fief historique, au bord du lac ainsi que dans le parc et les vergers de l'Hermitage, sans oublier les after à l'usine Tridel. Au total, le grand rendez-vous culturel gratuit promet près de 180 représentations pour un budget de 2,4 millions de francs.

La programmation prend le pouls de la création contemporaine avec 61 représentations d'arts vivants, 66 concerts et 35 DJ sets. Part belle est faite au théâtre, à la danse, aux performances, à la musique ainsi qu'au cirque – qui bénéficie toujours d'une place importante – sans oublier acrobaties, cascades et cinéma.

Parmi les têtes d'affiche figurent Alice Ripoll, Laurène Marx, Vincent Fontannaz, Ilyas Mettioui, Kabeaushé, MC Carol, Billie Bird, Irreversible Entanglements ou encore Raül Refree. Au niveau musical, c'est un véritable tour du monde qui fera voyager le public, du Brésil au Maroc en passant par la Sardaigne.

Les artistes suisses et locaux seront aussi au rendez-vous. A noter entre autres, le concert de yodel, blues et orgue à la cathédrale de Lausanne d'Erika Stucky et Johannes Keller.

Parcours thématiques

Les cinq parcours thématiques se déclinent cette année en «Catharsis» (libération des passions), «Transmission» (de mémoires et de récits), «Forces collectives» (projets collectifs engagés), «Familles curieuses» (spectacles pour familles et jeune public) et «Nouvelles sensations» (projets inclassables et talents inventifs).

Question mobilité, la circulation et le stationnement seront difficiles et réglementés durant les soirées de spectacles. Il est interdit de parquer sur la place du Château jusqu’au 12 juillet, ainsi que dans les environs. Le pont Bessières et la rue Pierre-Viret seront fermés eux à la circulation jusqu'au 8 juillet. L'an dernier, la manifestation avait attiré plus de 100'000 visiteurs.

nt, ats