La Fédération internationale de football (FIFA) a créé vendredi les conditions formelles pour un déménagement théorique de son siège de Zurich. La FIFA est toutefois «heureuse» en Suisse, avait-elle fait savoir avant même le vote de son congrès.

La FIFA siège à Zurich depuis 1932 (archives). ATS

Le congrès de la FIFA a approuvé vendredi à Bangkok une modification des statuts permettant de déplacer son siège mondial de Zurich. Les statuts stipulent désormais que le siège social se trouve à Zurich, jusqu'à ce que le congrès prenne une décision concernant son transfert. Une telle restriction n'existait pas jusqu'à présent.

«Jusqu'à ce que nos membres en décident autrement, Zurich restera notre siège social», a indiqué un porte-parole de la FIFA, interrogé par l'agence de presse allemande DPA. Et de relever que de nombreuses organisations sportives et internationales ont leur siège à Genève et à Lausanne.

«Nous envisageons d'ouvrir des antennes dans d'autres endroits en Suisse et d'étendre ainsi notre présence dans le pays», a-t-il ajouté.

L'ASF regretterait un départ

La délégation suisse avait annoncé qu'elle s'abstiendrait ou voterait contre un changement des statuts lors du vote. Dominique Blanc, président de l'Association suisse de football (ASF), regretterait que la FIFA quitte Zurich. «Nous avons une très bonne relation avec la FIFA et nous souhaitons bien sûr que le siège reste ici», a-t-il déclaré jeudi à l'agence Keystone-ATS.

Les autorités de la ville de Zurich ont été informées de la demande de modification des statuts. Elles ne sont pour l'instant pas au courant d'éventuels projets de déménagement. La FIFA étant une institution privée, la ville ne souhaite pas s'exprimer davantage à ce sujet, a-t-elle indiqué jeudi à Keystone-ATS.

Interrogé sur les ondes de la RTS, Philippe Leuba, ex-conseiller d'Etat en charge du sport dans le canton de Vaud et ancien arbitre international, a exprimé ses inquiétudes. Pour lui, ce vote est une menace sérieuse sur le maintien de la FIFA à Zurich.

«On peut évidemment beaucoup critiquer la FIFA, parfois de manière justifiée, mais c'est une fédération qui suscite beaucoup d'intérêt à travers le monde et apporte beaucoup.» Il faut toutefois un certain équilibre, on ne peut pas avoir une attitude exclusivement critique, juge M. Leuba. Il estime que la fédération reste un atout considérable pour la Suisse.

Depuis plus de 90 ans à Zurich

La FIFA a son siège à Zurich depuis 1932. Elle est inscrite en tant qu'association au registre du commerce. Des rumeurs de départ de la FIFA ont déjà circulé par le passé, la dernière fois l'automne dernier lorsqu'il a été rendu public que l'organisation allait déplacer des postes dans d'autres villes.

La FIFA a récemment ouvert des bureaux dans d'autres pays, notamment à Paris. Son service juridique est basé en Floride. «Comme nous sommes un organe de direction mondial, il est naturel que nous ayons des bureaux dans le monde entier, notamment à Miami, Paris et Jakarta», a indiqué un porte-parole de la FIFA à l'agence DPA.

