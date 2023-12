Pluie d'hommages après le décès de Dick Marty

Les hommages après le décès de Dick Marty jeudi ont été appuyés et fournis. «Par son engagement infatigable en faveur des droits de l’homme, Dick Marty a laissé une marque indélébile en Suisse et dans le monde», a ainsi écrit sur X (ex-Twitter) le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

Dick Marty est décédé chez lui au Tessin des suites d'une tumeur décelée récemment et sur laquelle il s'est confié il y a peu. Keystone

Dick Marty était très apprécié et respecté également au-delà de son parti. «C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Dick Marty», déclare, toujours sur X, le président de la Condédération Alain Berset. Et de souligner qu'en tant que «procureur, conseiller d'Etat, conseiller aux Etats ou encore comme parlementaire au Conseil de l'Europe», il s'est battu sans relâche pour une Suisse ouverte, pour la dignité humaine et pour l'Etat de droit.

C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Dick Marty. Comme procureur, conseiller d’Etat, conseiller aux Etats ou encore comme parlementaire au Conseil de l'Europe, (1/2) pic.twitter.com/NUnP9e0gxw — Alain Berset (@alain_berset) December 28, 2023

Elisabeth Baume-Schneider souligne «son étincelante et bienveillante intelligence».

S'habituer au silence et à l'absence de Dick Marty sera difficile. Son étincelante et bienveillante intelligence nous incitait à donner le meilleur de nous-mêmes. C'est rare et précieux.



A sa famille mon affectueux message de compassion. pic.twitter.com/Y7ahHtiJzV — Elisabeth Baume-Schneider (@elisabeth_baume) December 28, 2023

Le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH) salue de son côté la stature «de grand homme d'Etat» de M. Marty. «Il était un vrai libéral, un Européen courageux», relève-t-il. «Son engagement pour la justice, les droits de l'homme et l'Etat de droit resteront dans les mémoires bien au-delà des frontières suisses.»

Le président du PLR Suisse Thierry Burkart exprime également sa «reconnaissance» pour l'engagement du défunt en faveur des droits de l'homme et de l'Etat de droit.

Le conseiller national neuchâtelois Damien Cottier (PLR) rend hommage à l'"intégrité, à la rigueur et aux valeurs morales» de M. Marty, tandis que la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider (PS) souligne son «étincelante et bienveillante intelligence».

M. Marty est décédé chez lui au Tessin des suites d'une tumeur décelée récemment et sur laquelle il s'est confié il y a peu.

olpe, ats