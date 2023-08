Les refuges et stations d'accueil suisses ont recueilli plus de 13'000 animaux en 2022, dont principalement des chats, des rongeurs et des chiens. Le nombre affiche une légère baisse par rapport à l'année précédente.

Parmi les espèces recueillies cette année-là, plus de la moitié sont des chats (image d'illustration). ATS

Au total, les animaux relevés étaient de 13'052, soit presque 500 de moins que l'année précédente. Près de 9000 bêtes ont pu être placées auprès de nouveaux propriétaires.

Parmi les espèces recueillies cette année-là, plus de la moitié sont des chats. Environ 300 d'entre eux ont été officiellement saisis à des propriétaires, pour cause de maltraitances diverses. L'on compte également quelque 2000 rongeurs et 2000 chiens.

Les rongeurs relevés comprennent des souris, des rats, des hamsters, des cochons d'Inde et des lapins. Le nombre d'animaux exotiques comme les reptiles et les tortues a augmenté.

Les statistiques annuelles de la Protection Suisse des Animaux (PSA) englobent tous les refuges et centres d'accueil suisses qui lui sont affiliés.

jefr, ats