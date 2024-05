En Suisse, les entreprises cotées en bourse comptent toujours peu de femmes à leur tête. La situation est un peu plus équilibrée dans les plus grands groupes, comme le montre une évaluation de l'agence de presse AWP.

Afin d'améliorer le rapport entre les sexes, le Conseil fédéral a introduit en 2021 ce qu'il appelle un «quota de femmes light» pour les grandes entreprises (image d'illustration). fizkes / Getty Images

ATS

Au total, les femmes représentent environ 21% du personnel au sein des directions et des conseil d'administration des entreprises cotées en bourse au début du mois de mai. Leur proportion a augmenté d'un point de pourcentage en un an.

La situation est légèrement meilleure dans les 30 plus grandes entreprises du Swiss Leader Index (SLI): la part des femmes y est de 31% et a augmenté de plus de deux points de pourcentage en un an.

C'est l'entreprise pharmaceutique bâloise Sandoz qui affiche le taux de femmes le plus élevé. Les femmes occupent 45% des postes de cadres. Roche et Zurich Insurance se sont classées deuxième et troisième avec un taux de 43 et 42%.

Le groupe sanitaire Geberit, avec une part de 15%, et Swiss Life, avec une part de 20%, ont obtenu les plus mauvais résultats.

Afin d'améliorer le rapport entre les sexes, le Conseil fédéral a introduit en 2021 ce qu'il appelle un «quota de femmes light» pour les grandes entreprises. Cette réglementation impose un quota de femmes de 30% dans les conseils d'administration à partir de 2026. En outre, à partir de 2031, un membre de la direction sur cinq devra être une femme.

Le quota de femmes est qualifié de «light» parce que des lois comparables à l'étranger imposent souvent des exigences plus strictes. La France, les Pays-Bas et l'Autriche, entre autres, ont introduit une telle loi avant la Suisse. Dans les pays de l'UE, les conseils d'administration devront compter 40% de femmes à partir de la mi-2026.

a_ls