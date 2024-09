Une étude a identifié un potentiel d'économies de 13,1 milliards de francs pour les cantons. Rien que dans le domaine de l'éducation, plus de cinq milliards pourraient théoriquement être économisés chaque année, selon une analyse de l'Université de Lausanne et de PWC.

L'analyse doit montrer où les cantons et les communes pourraient améliorer le rapport entre, d'une part, la qualité et la quantité de leurs prestations, et, d'autre part, leurs dépenses. KEYSTONE

ATS

Pour économiser ce montant dans le domaine de l'éducation, les cantons devraient s'inspirer de l'exemple du canton des Grisons, selon un communiqué de presse publié dimanche soir par PWC Suisse. L'entreprise de conseil a rédigé une évaluation de l'efficacité des cantons avec l'Institut de hautes études en administration publique de l'Université de Lausanne. La NZZ am Sonntag a été la première à en rendre compte.

Selon ce rapport, une optimisation de 2,8 milliards de francs serait possible dans le secteur social. Les cantons et les communes consacrent à ce domaine le deuxième budget le plus important après celui de l'éducation. Les cantons du Tessin, de Fribourg, du Valais, de Glaris et du Jura sont de bons exemples pour leurs caisses de compensation, précise le communiqué.

L'étude a examiné trois autres domaines en plus de l'éducation et du social. Dans le domaine des routes, une plus grande efficacité permettrait d'économiser 2,3 milliards de francs sur l'ensemble des cantons. Dans le domaine de l'ordre et de la sécurité publics, les dépenses pourraient être réduites de 1,7 milliard de francs et dans la culture de 1,1 milliard de francs.

Potentiel difficilement réalisable

Les auteurs de l'analyse ont souligné que les montants indiqués étaient théoriques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être entièrement réalisés. Les cantons sont soumis à des facteurs qu'ils ne peuvent pas influencer, tels que la situation géographique ou la densité de population. Il s'agit plutôt de remettre en question l'efficacité en la comparant à celle de cantons qui obtiennent les meilleurs résultats.

L'analyse doit montrer où les cantons et les communes pourraient améliorer le rapport entre, d'une part, la qualité et la quantité de leurs prestations, et, d'autre part, leurs dépenses. La situation de départ étant différente d'un canton à l'autre, les mesures devraient être adaptées en conséquence. Même si le potentiel n'était exploité qu'à moitié, il dépasserait le montant des économies récemment rendues publiques par la Confédération, écrivent les auteurs de l'étude.

Le Conseil fédéral veut alléger le budget fédéral de 3 à 3,5 milliards de francs d'ici 2027 et de 4 à 4,5 milliards de francs d'ici 2030. Les cantons ont exprimé des réserves quant aux propositions d'économies. Dans de nombreux domaines de tâches financés conjointement par la Confédération et les cantons, ces derniers sont toutefois tenus de respecter des niveaux de prestations prédéfinis.

sifr, ats