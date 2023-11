La quantité de déchets dans les sacs poubelle est en baisse en Suisse, selon une étude de l'OFEV. Les ordures contiennent toutefois encore beaucoup de matières valorisables et plus de la moitié des déchets alimentaires pourraient être évités.

La Suisse produit chaque année quelque six millions de tonnes de déchets urbains (archives). KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les ménages et les petites entreprises produisent chaque année en Suisse quelque six millions de tonnes de déchets urbains, ce qui équivaut à 671 kg par personne. Environ la moitié de ces ordures sont collectées séparément et valorisées. L'autre moitié est incinérée, révèle une analyse de l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) portant sur l'année 2022, publiée mardi.

Au cours des dernières décennies, la quantité de déchets a augmenté en continu, parallèlement à la hausse de la population. La proportion d'ordures provenant des ménages a toutefois nettement diminué, pour atteindre 148 kg par personne et par an, soit une baisse de 58 kg depuis 2012, date de la précédente enquête. Le développement de l'infrastructure de recyclage et la sensibilisation de la population portent leurs fruits, se réjouit l'OFEV.

Si cette évolution est positive, on peut cependant déplorer la quantité toujours excessive de matières qui pourraient être recyclées, puisque 21% de ces déchets (31 kg par personne) pourraient être valorisés. L'OFEV mentionne notamment les restes de repas, les épluchures et les emballages plastiques.

«Le bilan est mitigé. D'un côté, la quantité d’ordures a diminué grâce à la promotion du recyclage, c'est encourageant. Mais nous n’avons pas encore atteint nos objectifs, en particulier concernant la nourriture. Nous devons en faire plus pour favoriser l’économie circulaire», a commenté mardi à Berne Katrin Schneeberger, directrice de l'OFEV, citée dans le communiqué de l'office.

Encore trop de pertes alimentaires

Selon l'étude, la quantité de déchets alimentaires dans les poubelles a diminué, passant d'environ 60 kg par personne en 2012 à 50 kg en 2022. Par rapport à il y a dix ans, la proportion de pertes alimentaires dans les ordures ménagères a toutefois augmenté, passant de 15,2% à 18,4%. Cette hausse s'explique par une diminution plus marquée des autres catégories de déchets.

En moyenne, chaque personne met à la poubelle chaque année 23 kg d'épluchures, 25 kg de denrées alimentaires et 2,2 kg de viande et de poisson. Plus de la moitié de ces quelque 50 kg d'aliments sont gaspillés. Ils auraient pu être consommés s'ils avaient été stockés et mangés dans les délais.

Les biodéchets (déchets de jardin, épluchures, nourriture, liquides alimentaires) représentent toujours plus d'un tiers (35,4%) des ordures. Les objets composites, comme les classeurs, les jouets, ou les couches, prennent la deuxième place (17,9%), suivis des plastiques (13,4%) et du papier (11,9%).

Moins de verre, de papier et de plastique

Les proportions de verre et de papier dans les ordures ont baissé par rapport à l'étude précédente (respectivement 3% de verre et 12% de papier en 2022 contre 4% et 13% en 2012). Les quantités de matières plastiques sont aussi en recul: environ 174'000 tonnes en 2022 (13%), contre 249'000 tonnes en 2012 (15%). Cette baisse s'explique par la multiplication des solutions de collecte et par la tendance à l'allégement des emballages plastiques.

Depuis 1982, l'OFEV analyse tous les dix ans la composition des déchets des sacs poubelles. Comme en 2012, l'office a examiné la composition de 16,5 tonnes d’ordures provenant de 33 communes représentatives. Les déchets ont été triés et catégorisés.

st, ats