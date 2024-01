Marcel Dettling est le seul candidat en lice pour succéder au Tessinois Marco Chiesa à la présidence de l'UDC, annonce le parti lundi. Le conseiller national schwyzois avait notamment dirigé la campagne de l'UDC pour les élections fédérales d'octobre.

La commission de recherche de l'UDC se réjouit que le Schwyzois se mette à disposition pour la présidence du parti, indique le parti après l'expiration vendredi du délai d'inscription. Cette candidature unique «témoigne de sa large acceptation au sein du parti», ajoute-t-il.

L'agriculteur d'Oberiberg, qui aura 43 ans le 1er février, siège au Conseil national depuis 2015. Il est membre du comité directeur de l'UDC depuis 2018 et vice-président depuis 2022. Il a dirigé avec succès la campagne pour les élections fédérales d'octobre. L'UDC a gagné neuf sièges supplémentaires au National, obtenant le troisième meilleur résultat de son histoire et une part électorale de 27,9%.

«Ambassadeur idéal»

Selon sa formation, M. Dettling «incarne les valeurs politiques de l'UDC et est apprécié au-delà des frontières du parti pour son caractère aimable et ouvert». La commission de sélection le considère comme «le représentant et l'ambassadeur idéal de l'UDC, qui s'engagera sans condition pour une Suisse indépendante et contre l'immigration incontrôlée et le chaos de l'asile».

A l'annonce de sa candidature, le Schwyzois affirmait que l'UDC est un parti qui possède un langage et un profil clair. Les électeurs, qu'ils soient citadins ou ruraux, attendent du parti une attitude et une orientation claires.

Lutte contre l'immigration

Il avait dit vouloir miser sur des thèmes qui préoccupent la population, comme la limitation de «l'immigration débordante», afin de poursuivre le succès de l'UDC. L'initiative «contre une Suisse à 10 millions», qui exige notamment que la Suisse prenne des mesures lorsque la population résidente dépasse la limite des 9,5 millions, fait partie des solutions.

Il soulignait également que l'UDC prévoit de déposer cette année encore une deuxième initiative, celle sur la «protection des frontières», qui demande des contrôles systématiques aux frontières pour ne plus avoir d'immigrés illégaux dans le pays. M. Dettling estime en outre que la Suisse doit enterrer un futur accord avec l'UE pour défendre sa liberté et sa démocratie directe.

Marié et père de trois enfants, Marcel Dettling a passé une année en Suisse romande, à Yverdon (VD), durant son apprentissage, selon la RTS. Il en garde un français «hésitant», selon la radio.

Les délégués de l'UDC Suisse éliront formellement le successeur de Marco Chiesa lors de leur assemblée ordinaire du 23 mars à Langenthal (BE).

ro, ats