Précipitations abondantes et fort danger d'avalanche annoncé

Un épisode météorologique intense apporte des précipitations abondantes dans l'ouest de la Suisse, le Valais, et le versant nord des Alpes. Ces conditions, prévues jusqu'à mercredi à la mi-journée, soulèvent des inquiétudes quant à un danger généralisé dans les régions concernées.

L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) signale un danger «fort» d'avalanche de degré 4 du Valais jusqu'aux Alpes glaronaises. meteosuisse.ch

Un puissant courant d'ouest associé à une masse d'air tropicale très humide a abordé la Suisse dimanche soir et fluctuera au-dessus de l'arc alpin jusqu'à mardi soir avant de s'évacuer lentement vers le sud.

Entre dimanche soir et lundi matin, des cumuls de l'ordre de 20 à 30 mm ont été relevés sur le Jura, 30 à 50 mm sur le Bas-Valais, 10 à 20 mm dans l'Oberland bernois et 5 à 10 mm sur le versant nord des Alpes centrales et orientales.

meteosuisse.ch

Des quantités de précipitations abondantes sont encore attendues du fait d'une part de la limite des chutes de neige élevée associée à cette masse d'air et d'autre part, d'une accentuation des précipitations dans les Alpes par effet de barrage.

Les précipitations se poursuivront jusqu'à mercredi en milieu de journée, voire en soirée ; une accalmie relative est attendue dans la nuit de lundi à mardi.

Neige vers 2000 m.

Durant les phases les plus intenses, la limite des chutes de neige oscillera entre 2200 et 2400 m, et descendra entre 1800 et 2000 m durant les phases plus calmes, notamment lundi soir ainsi que dans la nuit de mardi à mercredi.

Jusqu'à ce soir et au-dessus de 2500 m environ, entre 40 et 70 cm de neige vont tomber sur la crête nord des Alpes, Bas-Valais et vallées de la Viège.

De 20 à 40 cm sont prévus ailleurs en Valais et dans la région du Gothard, sur les sommets les plus élevés et depuis le Prättigau jusque dans la vallée de Samnaun.

Par la suite jusqu'à mercredi, l'intensité des précipitations diminuera.

Cours d'eau et lacs

Les précipitations, combinées à des sols très humides et une fonte des neiges intense, ont entraînés une hausse notable de nombreux cours d’eau du côté nord des Alpes ce week-end.

En plusieurs endroits, les niveaux d’eau ont atteint provisoirement le niveau de danger 2. La plupart d’entre eux ont à nouveau baissé en raison de l’accalmie temporaire des précipitations. L'Aare en aval du lac de Bienne est régulée à haut niveau.