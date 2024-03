blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 07.03.2024

Les points forts du jour

ANTISÉMITISME : L'attaque perpétrée samedi à Zurich contre un juif orthodoxe zurichois sera dans tous les esprits au Conseil national jeudi lors du débat pour un plan d'action national contre le racisme et l'antisémitisme. De nombreuses voix se sont élevées pour son adoption. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider soutient aussi l'idée. L'attaque a été condamnée par la présidente de la Confédération Viola Amherd lundi.

UKRAINE : Le Conseil des Etats empoigne jeudi la question des avoirs de l'Etat russe gelés dans le cadre des sanctions prises après son attaque contre l'Ukraine. Une série de motions issues de tous les groupes parlementaires, sauf de l'UDC, veulent que le Conseil fédéral s'engage pour permettre à l'Ukraine d'utiliser ces fonds pour sa reconstruction. Alors que le National a dit «oui», la commission préparatoire y est opposée. Une minorité, issue de tous bords politiques, estime au contraire qu'en adoptant ces motions, le Parlement enverrait un signal.

SANTÉ : Le Conseil national doit approuver jeudi un crédit de 392 millions de francs sur dix ans pour le programme DigiSanté visant à accélérer la transformation numérique du système de santé suisse. La Suisse est en retard dans le domaine de la numérisation par rapport à d'autres pays. La pandémie de Covid-19 a révélé des lacunes qui ont poussé le Conseil fédéral et le Parlement à agir. Le programme DigiSanté doit promouvoir la transformation numérique du système de santé et contribuer à la sécurité des patients.

CATASTROPHES NATURELLES : L'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) présente jeudi son 52e rapport annuel sur les dommages causé à l'échelle nationale par les catastrophes naturelles durant l'année 2023. Crues, laves torrentielles, glissements de terrain, chutes de pierres et autres éboulements avaient provoqué en 2022 des dommages pour 45 millions de francs.

ÉTATS-UNIS : Après un «Super Tuesday» qui a scellé son face-à-face avec Donald Trump, le président américain Joe Biden va essayer jeudi de prendre son élan vers la présidentielle de novembre lors du discours sur l'état de l'union. Devant le congrès, il entend vanter ses investissements dans les infrastructures, sa défense du droit à l'avortement et ses efforts pour réduire le prix des médicaments et la dette estudiantine. Il devrait également évoquer l'aide à l'Ukraine, bloquée par les parlementaires républicains.

FOOTBALL : Le Servette FC joue jeudi soir, pour la première fois en 22 ans, un huitième de finale dans une coupe européenne, en accueillant Viktoria Plzen à 21h00 Genève en match aller de la Conference League. Le troisième du championnat tchèque a réussi le score parfait lors de la phase de poules de la compétition: six victoires en six matches contre les Kosovars de Balkani, Astana et le Dinamo Zagreb.

Vu dans la presse

ANTISÉMITISME : Les subventions accordées aux minorités ayant besoin d'une protection particulière ont quasiment doublé en Suisse depuis janvier, passant de 2,5 à 4,7 millions de francs, rapporte jeudi la Neue Zürcher Zeitung. Elles sont attribuées à 34 organisations, selon l'Office fédéral de la police (fedpol). Il s'agit en grande majorité de communautés juives, mais aussi de quelques communautés musulmanes. Le montant le plus important a été versé à la communauté cultuelle israélite de Zurich. La Confédération ne prend en charge que 50% au maximum des coûts occasionnés, le reste devant être assumé par les cantons, les communes ou, le cas échéant, les communautés elles-mêmes.

UKRAINE : Malgré la guerre en Ukraine, les attaques informatiques russes et les activités d'espionnage en Suisse, des polices suisses utilisent toujours un logiciel russe servant à l'élucidation médico-légale de crimes et à la représentation tridimensionnelle d'accidents de la route, remarquent jeudi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger. Selon les journaux, une piste mène du fabricant du logiciel à la fille du président russe Vladimir Poutine. Les polices cantonales de Berne, Zurich et Saint-Gall ont renoncé au logiciel l'an dernier. Après l'attaque russe en Ukraine, des problèmes de sécurité sont apparus et une nouvelle solution a été trouvée, explique la police cantonale bernoise.

SÉCURITÉ : La Confédération a payé 1,2 million de francs pour deux nouvelles portes tournantes pare-balles à l'entrée principale du Palais fédéral, à Berne, indique jeudi le Blick, reprenant une réponse du gouvernement à une question du conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG). L'une des deux portes fonctionne depuis quelques jours, tandis que la deuxième doit encore être installée. Aux 600'000 francs par porte s'ajoutent 2,15 millions de francs pour d'autres mesures de sécurité. Ces mesures font partie d'un projet visant à éliminer les points faibles de la sécurité du bâtiment constatés par des experts.

GENÈVE : Les critiques sur la gestion du Département genevois de la santé et des mobilités (DSM) par le conseiller d'Etat Pierre Maudet viennent surtout de la santé, révèle jeudi la Tribune de Genève, qui a eu accès au sondage de satisfaction lancé par le ministre genevois. 55% des employés considèrent qu'il fait bon travailler au DSM, mais les résultats varient beaucoup entre les entités. Malgré ces différences de satisfaction, un constat s'impose: la gestion interne pose problème un peu partout. L'auditeur recommande de veiller à améliorer la qualité de vie au travail dans l'ensemble du département, notamment en soignant la communication interne et en formant tous les chefs, y compris le conseiller d'État.

SANTÉ : Le service des urgences de jour de l'hôpital de Martigny (VS), fermé la nuit depuis plus d'une année en raison d'un manque de personnel, n'a jamais été remis en cause, assure le ministre valaisan de la santé Mathias Reynard jeudi dans Le Nouvelliste. «L'Hôpital du Valais n'est jamais venu vers nous avec une telle proposition», ajoute-t-il. Selon lui, le gouvernement a demandé à l'hôpital de rouvrir la nuit, «mais on est obligé d'écouter le service d'urgences quand il dit se trouver déjà dans une situation compliquée à Sion et nous demande de ne pas être forcé de déplacer des ressources nécessaires aux urgences de Sion du côté de Martigny».

Anniversaires et jubilés

- Il y a 25 ans (1999) : décès du réalisateur américain Stanley Kubrick ("2001: L'Odyssée de l'espace», «Orange mécanique», «Eyes wide shut"). Il était né en 1928.

- Il y a 65 ans (1959) : naissance le dessinateur français Maëster. Il a créé deux personnages emblématiques du mensuel Fluide glacial: Athanagor Wurlitzer et Sœur Marie-Thérèse des Batignolles.

- Il y a 80 ans (1944) : naissance du poète allemand Jürgen Theobaldy, vivant en Suisse.

- Il y a 80 ans (1944) : naissance de l'explorateur et écrivain britannique Ranulph Fiennes, premier homme à avoir atteint les pôles Nord et Sud par voie terrestre.

- Il y a 85 ans (1939) : naissance du chanteur et compositeur français Danyel Gérard ("Butterfly"). Il a écrit «Les vendanges de l'amour» pour Marie Laforêt.

- Il y a 180 ans (1844) : naissance l'archéologue et historien d'art allemand Wilhelm Gurlitt, arrière-arrière-grand-oncle du collectionneur Cornelius Gurlitt. Il est décédé en 1905.

Le dicton du jour

«Mars est capable de tuer les bêtes à l'étable».

ats