Dans le canton de Vaud, après le dépouillement de 13% des suffrages, le PS arrive très légèrement en tête au Conseil national avec 20,2% des voix, tout juste devant le PLR (19,84%). Suit l'UDC avec 19,2% des bulletins puis loin derrière les Vert-e-s avec 10,55%.

Carlos Andrade, afficheur de la societe APG | SGA colle les affiches electorales pour les candidats au conseil national, de gauche a droite, Les Vert-e-s, Jean-Louis Radice (Les Libres), La JSV, Marie-Solene Pham, Jessica Jaccoud, Benoit Gaillard (PS), les jeunes UDC et le PLR lors la campagne pour les elections federales ce lundi 25 septembre 2023 a Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

S'agissant de l'ordre provisoire des candidats, au sein du PS, le conseiller national sortant et président de l'Union syndicale suisse (USS) Pierre-Yves Maillard est largement en tête. Il devance les autres sortants Roger Nordmann, Samuel Bendahan et Brigitte Crottaz. La cinquième place revient pour l'instant à la municipale yverdonnoise Brenda Tuosto.

Au PLR, l'ancien ministre des finances Pascal Broulis et la sortante Jacqueline de Quattro font la course en tête et sont au coude à coude. Suivent de très près les autres sortants, dans l'ordre, Olivier Feller, Daniel Ruch, Alexandre Berthoud et un peu plus distancé Laurent Wehrli. L'ex-présidente du Grand Conseil Laurence Cretegny est actuellement en 6e position.

Du côté de l'UDC, le sortant Jacques Nicolet est en tête, devant le député et chef de groupe du parti au Grand Conseil Yvan Pahud et l'autre sortant Michaël Buffat. Le député Jean-François Thuillard est quatrième.

Chez les Verts, les quatre conseillères et conseillers nationaux sortants font la course en tête: Sophie Michaud Gigon, Raphaël Mahaim, Léonore Porchet et Valentine Python. Le député Alberto Mocchi suit en 5e position.

Les Vert'libéraux obtiennent pour l'heure 4,07% des voix et Le Centre 2,59%. La participation est à ce stade à 33,93%.

ats