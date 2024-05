Les quais d'Ouchy et de Belgique seront à nouveau fermés à la circulation motorisée durant les week-ends dès samedi et jusqu'au 16 septembre à Lausanne. Lancée en 2020 et rééditée depuis, cette initiative vise à offrir à la population la possibilité de bénéficier pleinement des quais dans une ambiance paisible et sécurisée.

Les quais d'Ouchy et de Belgique seront fermés à la circulation des véhicules motorisés les samedis et dimanches, jusqu'au 16 septembre (archives) ATS

L'espace sera exclusivement dédié aux piétons, cyclistes, skateboardeurs et autres moyens de transport actifs. Les usagers pourront arpenter librement cette zone, allant de la Place du port jusqu'à la Tour Haldimand, et ainsi profiter des rives du lac, écrit la Municipalité de Lausanne lundi.

Comme les années précédentes, un itinéraire de déviation sera mis en place pour la ligne de bus 24. De plus, les fréquences du m2 seront augmentées les samedis pour assurer un accès rapide à Ouchy et encourager l'utilisation des transports en commun.

nt, ats