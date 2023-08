Que sait-on du nouveau variant BA.2.86, surveillé de près par la task force?

Ce sujet est très intéressant et mérite d'être étoffé et creusé avec par exemple : est-ce qu'il est prévu un vaccin pour ce variant cet automne et où les gens devront le faire, les personnes qui contracté actuellement ce nouveau variant commencent reagissent-elles à l'infection (dangerosité) et aussi par rapport aux niveaux de vaccinations effectués ou ayant déjà eu la Covid-19, etc. Merci d'avance

Plioprahei26

Encore ce soit disant virus ,pffff ,faire peur à la populations devient la routine ,mais de plus en plus de citoyens n'y croient plus et ne veulent plus d'un pseudo vaccin tout les 3 mois .Je n'ai aucun vaccin depuis 40 ans et jamais malade et le corona model 1 , 2 , 3 et j'en passe ne m'a rien fait comme la majorité de la population .Bonne santé à tous avec ou sans vaccin .