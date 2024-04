La Patrouille des Glaciers (PdG) 2024 démarre la semaine prochaine. Près de 4900 coureurs partiront de Zermatt ou Arolla pour rallier Verbier. L'armée a rendu hommage, mercredi dernier, à ceux qui ont laissé leur vie dans la montagne.

En tout, 1633 patrouilles participeront à la course. «Le nombre d'inscrits est comparable à celui de 2022. Les grilles de départ sont pleines», indique à Keystone-ATS la cellule communication de la PdG. Selon les catégories, les départs seront donnés entre mardi et samedi.

Les sportifs les plus aguerris, soit 713 patrouilles, partiront de Zermatt pour s'attaquer aux 57,5 kilomètres et 4386 mètres de dénivelé positif que compte le grand parcours jusqu'à Verbier.

Les 920 autres équipes de trois personnes s'élanceront d'Arolla pour effectuer le petit parcours de la course, long tout de même de 29,6 kilomètres avec 2200 mètres de dénivelé positif.

Les records datent de l'édition 2018, en 5h35'27 pour la grande patrouille et 3h32'07 pour la petite.

Les abandons de 2022

Lors de la dernière édition de la PdG, en 2022, près d'un quart des patrouilleurs partis de Zermatt avaient été contraints d'abandonner. Une situation qui ne se reproduira pas forcément cette année, car, comme le rappelle l'organisation, le nombre d'abandons étaient dus notamment au manque de neige qui avait obligé les concurrents à marcher durant plusieurs kilomètres et à porter leur équipement, ce qui demande un effort considérable.

Dans ce bilan sont également comptabilisées les patrouilles qui n'avaient pas abandonné, mais qui ont été «neutralisées» parce que arrivées en retard aux points de passage.

Certains observateurs avaient vu dans ce taux élevé d'abandons un manque de préparation ou de connaissances générales de la montagne, et appelé à des jours de formation pratique.

L'organisation de la course n'a toutefois pas pris de mesures particulières en ce sens: «D'une manière générale, nos participants organisent leur formation et leur entraînement de manière individuelle en fonction de leurs besoins et sous leur propre responsabilité», souligne sa cellule de communication.

Drames à Tête Blanche

A la veille de cette nouvelle édition de la PdG, un drame reste dans toutes les mémoires: la disparition en mars dernier dans la région de Tête Blanche de six randonneurs, alors qu'ils évoluaient sur le parcours de la course.

La PdG «ne s'exprime par sur le sujet», mais a rendu hommage aux récentes victimes dans le cadre d'une commémoration plus large le 10 avril, au cimetière d'Orsières. Une cérémonie en hommage aux trois membres de la patrouille No7, disparus il y a 75 ans, le 10 avril 1949.

Les trois hommes étaient tombés dans une crevasse de 30 mètres de profondeur, non loin de Tête Blanche, et ont été retrouvés morts plusieurs jours plus tard. Ce drame avait sonné le glas de la PdG, qui était encore exclusivement militaire. L'épreuve n'avait redémarré que 35 ans plus tard, en 1984.

Sécurité prioritaire

L'édition 2024 de la PdG est placée sous le commandement du brigadier Christian Sieber. Avec plus de 1600 militaires mobilisés, l'armée se charge de toute l'organisation de la course, et notamment de la sécurité du parcours et des coureurs, «notre plus grande priorité».

Les fans pourront suivre la course en direct le 20 avril de 07h00 à 10h00 sur blue Sport, Canal 9, et, pour la première fois, sur la RTS.

