Quels sont les supermarchés les moins chers de Suisse ?

Migros, Coop ou bien Denner ? Peut-être aussi Aldi ou Lidl ? La RTS a passé au crible les prix dans les supermarchés de Suisse avec des résultats surprenants.

La RTS a passé au crible les prix dans les supermarchés de Suisse (image d’illustration). KEYSTONE

zis / trad. Gregoire Galley

Le magazine «A Bon Entendeur» de la télévision suisse romande (RTS) a récemment réalisé une comparaison détaillée des prix entre les principales chaînes de supermarchés de Suisse, afin de déterminer quel fournisseur propose les prix les plus bas pour les produits alimentaires de base.

Les enseignes étudiées comprenaient Aldi, Lidl, Denner, Coop et Migros. Pour faire cette analyse, 30 produits alimentaires de base ont été achetés le même jour dans chaque magasin.

Les résultats de la comparaison montrent que les discounters offrent les prix les plus bas. Lidl a enregistré un prix total moyen de 162,05 francs pour le panier, suivi par Aldi avec 166,59 francs.

Les deux géants orange, Migros et Coop, se situent juste derrière avec respectivement 170,37 et 167,82 francs. Denner, en revanche, a présenté le panier le plus cher avec 181,67 francs, l'absence de certains produits bon marché ce jour-là ayant contribué à ce résultat.

Environ 70% de tous les produits achetés chez Migros et Coop proviennent de leurs propres lignes Prix Garantie ou M-Budget. Les deux grands distributeurs ont introduit ces marques il y a environ 20 ans, afin de pouvoir contrer l’arrivée d’Aldi et Lidl en Suisse.

Produits bio

Selon la «RTS», les différences de prix entre les supermarchés sont minimes pour les produits de marque comme le Coca-Cola ou le Nutella. Cela indique que la concurrence a conduit à une harmonisation des prix, tandis que les fournisseurs essaient plutôt de se différencier par des offres spéciales ainsi que par la qualité des produits.

Une tendance émergente dans cet environnement concurrentiel est l'offre accrue de produits bio. Dans ce sens, Aldi et Lidl ont tous deux lancé leurs propres lignes de produits bio afin de faire de l’ombre à la Migros et à la Coop. Cela pourrait donc ouvrir un nouveau front dans la guerre des prix des supermarchés suisses, car les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la durabilité et à la qualité.