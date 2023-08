Qui devrait succéder à Alain Berset au Conseil fédéral?

L'échéance électorale se rapproche de plus en plus. Le 22 octobre, les électeurs suisses se rendront aux urnes. Pour qui donneras-tu ta voix ? Et qui va succéder au conseiller fédéral Alain Berset ? Donne-nous ton avis.

Alain Berset, le conseiller fédéral et président de la Confédération suisse, lors de la Street Parade à Zurich. Keystone

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le 22 octobre, le Conseil national et le Conseil des Etats seront renouvelés. blue News veut savoir quel parti obtiendra ta voix.

Nous voulons aussi que tu nous dises qui est, selon toi, le mieux placé pour succéder à Alain Berset. Ce dernier quittera son poste à la fin de la législature et se retirera du gouvernement national.

Participeras-tu aux élections de 2023 ou la politique ne t'intéresse-t-elle pas du tout ? Dans le cadre du grand sondage réalisé en vue des élections nationales du 22 octobre, le professeur Oliver Strijbis (Franklin University Switzerland) et Maxime Walder (Université de Genève) te demandent pour quel parti tu voteras.

