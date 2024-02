A Genève, le MCG lance un référendum contre un crédit complémentaire de 3,7 millions de francs pour des aménagements liés à la fermeture de la piétonnisation de la rue de Carouge. Le montant a été accepté lundi par tous les partis au Conseil municipal, à l'exception du MCG et de l'UDC.

La Ville de Genève veut fermer la rue de Carouge à la circulation automobile entre le rond-point de Plainpalais et la place des Augustins, ici à l'image (archives). ATS

La piétonnisation de la rue de Carouge «risque de bouleverser irrémédiablement notre mode de vie, l'économie locale et l'accessibilité de notre ville», a indiqué jeudi le MCG. Et de craindre pour la survie des commerces locaux de l'artère, tant au niveau des livraisons que de la clientèle.

La Ville de Genève veut fermer la rue de Carouge à la circulation automobile entre le rond-point de Plainpalais et la place des Augustins, en supprimant la voie de circulation et une centaine de places de stationnement. A la place, une piste cyclable bidirectionnelle sera créée et les voies du tram seront mises aux normes. Elargis, les trottoirs accueilleront une soixantaine d'arbres.

Pour ce faire, un crédit 8,1 millions a été voté en juin 2021. Le crédit complémentaire accepté lundi concerne les aménagements dans les rues adjacentes, où des accès et des places de livraisons pour les commerces seront aménagés.

Avec ce référendum, le MCG dénonce une érosion de la liberté de choisir un mode de transport. Le parti plaide pour une planification urbaine qui respecte l'équilibre entre le développement durable et les besoins économiques et sociaux.

za, ats