Il existe une barrière de röstis dans l'utilisation des réseaux sociaux par les communes suisses, selon une étude. En Suisse alémanique, 28% des communes disposent d'au moins un canal, contre 33 % en Suisse romande.

Neuchâtel fait partie des plus grandes villes de Suisse en termes de présence sur les réseaux sociaux (archives). ATS

Les communes romandes, mais aussi tessinoises, sont nettement plus actives que celles de Suisse alémanique, en particulier sur Facebook, mais aussi sur Linkedin, relève l'étude publiée mardi par l'agence de communication Gromann Partner, portant sur 2136 communes et quatre réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin et Tiktok). Cette différence ne se constate pas seulement dans les cantons urbains.

Ce phénomène est probablement un reflet des pays voisins, en fonction des langues respectives, notent les auteurs de l'étude. En effet, 93% des villes italiennes sont actives sur au moins une plateforme de réseau social, selon une étude italienne de 2018. En France, c'est aussi le cas pour 92% des communes des villes de 20'000 à 100'000 habitants.

Facebook en tête

En Suisse, la différence se creuse encore davantage entre grandes et petites communes. Plus de 80% des communes dépassant 10'000 habitants sont présentes sur les réseaux sociaux, contre environ 25% pour les communes plus petites.

En moyenne, 29,7% des communes suisses utilisent les réseaux sociaux. Facebook est la plateforme la plus utilisée (22,1%), devant Instagram (16,3%) et Linkedin (12,4%). Les canaux sont toutefois aussi utilisés simultanément. La combinaison Facebook-Instagram est particulièrement prisée.

Environ 27,8% des communes romandes sont sur Facebook, contre 19% des alémaniques et 28,1% des tessinoises. Proportionnellement, les cantons du Jura et de Neuchâtel ont davantage de communes utilisant ce réseau social que le canton de Zurich.

Neuchâtel parmi les plus grandes villes

En nombre de «followers» (suiveurs) par nombre d'habitants, les cantons en tête sont Neuchâtel, Vaud et Jura. La ville de Neuchâtel fait même partie des plus importantes communes de Suisse en chiffres absolus sur les réseaux sociaux (3e sur Facebook, 2e sur Instagram et 4e sur Linkedin).

Si Instagram est le réseau social le plus populaire des utilisateurs suisses, il n'y a que dans quatre cantons qu'environ la moitié au moins des communes utilisent cette plateforme. Au total, 16,3% des communes analysées y sont présentes.

Enfin, 12,4% des communes suisses sont actives sur Linkedin. Ce canal est plus répandu en Suisse alémanique et en Suisse romande qu'au Tessin et en Suisse rhéto-romane.

st, ats