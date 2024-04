Régulation du loup : l’OFEV dans la tourmente

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

CULTURE : Les ministres de la culture des cantons latins viennent présenter à Lausanne la création de l'Assemblée plénière Culture. Ils veulent aussi discuter de la stratégie de convergence de l'action des pouvoirs publics en Suisse romande. La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) fête cette année ses 150 ans et souhaite amorcer une cure de jouvence.

ENERGIE : Le groupe énergétique Axpo présente ce vendredi à Domat/Ems (GR) une nouvelle installation de production d'hydrogène, la plus grande de Suisse. Cette installation, reliée à la centrale hydroélectrique de Reichenau, doit produire jusqu'à 350 tonnes d'hydrogène vert par an, ce qui correspond à environ 1,5 million de litres de carburant diesel. Actuellement, l'hydrogène n'est pas encore largement utilisé comme carburant en Suisse. Un réseau de stations-service est toutefois en cours de construction et les premiers camions à hydrogène sont en service.

HOCKEY : L'équipe de Suisse de hockey affronte ce vendredi dès 19h45 à Lausanne la Lettonie. Ce match constitue son premier test en vue des championnats du monde qui débuteront le 10 mai en République tchèque. Samedi, les hommes de Patrick Fischer auront une deuxième partie au programme contre les Baltes, mais à Kloten cette fois.

AUJOURD’HUI, C’EST... : Comme chaque 26 avril, c’est aujourd’hui la Journée internationale du souvenir de la catastrophe de Tchernobyl. Le monde commémore le 38e anniversaire des explosions survenues dans la centrale nucléaire soviétique qui ont eu des conséquences d'une ampleur sans précédent, en libérant massivement des matières radioactives dans l'atmosphère. Quelque 8,4 millions de personnes ont été les plus exposées aux radiations dans de vastes zones de territoires recouvrant les territoires actuels du Bélarus, de la Russie et de l'Ukraine. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/chernobyl-remembrance-day

AUJOURD’HUI, C’EST... : Comme chaque 26 avril, c’est également aujourd’hui la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Avec cette journée, l'ONU veut faire découvrir comment la propriété intellectuelle favorise l’innovation et la créativité dont nous avons besoin pour stimuler le progrès humain et la relier aux Objectifs de développement durable (ODD) afin de rendre le monde meilleur. Toutes les infos sur le site de l'ONU: https://www.wipo.int/fr/web/ipday/2024-sdgs/index

Vu dans la presse

GRANDS PREDATEURS : Le Département fédéral de l'environnement n'a pris en compte que quelques propositions de modifications de l'Office fédéral de la justice (OFJ) pour la chasse aux loups, avant de prendre les mesures controversées pour réguler le loup l'hiver dernier. La Convention de Berne n'a pas été mentionnée, même après une discussion interne à l'administration, selon des documents consultés par les titres alémaniques du groupe Tamedia. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) aurait été conscient que les mesures prévues pour réguler le loup étaient probablement à la limite de l'objectif de la convention. L'OFEV aurait voulu utiliser toute la marge de manoeuvre possible, selon un courriel. Les loups abattus n'avaient pas tué un seul mouton, selon des échantillons ADN mentionnés par Tamedia.

COUTS DE LA SANTE : La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider n'aura probablement pas de mot d'ordre lors de la rencontre de vendredi avec les associations principales du secteur de la santé. La révision de Tarmed, devenu obsolète, devrait être reportée de 2025 à 2027, indique la NZZ, en se référant à un communiqué de la Fédération des médecins suisses (FMH). La fédération exige l'introduction «la plus rapide possible» de sa proposition tarifaire Tardoc. La ministre jurassienne ne veut introduire ce tarif qu'en même temps qu'une autre proposition, qui prévoit un tarif ambulatoire avec des forfaits. Un système de forfaits pourrait entraîner une hausse des couts, selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), montrent des documents internes.

HARCELEMENT : Le nombre de cas de harcèlement sexuel signalés à l'université de Zurich a atteint un nouveau record en 2023. Pas moins de 43 cas ont été enregistrés l'année dernière, contre 31 en 2022, indique la NZZ. Près de 28'000 étudiants sont inscrits à l'université, qui emploie 10'000 personnes. L'association des étudiants aurait exigé plus de transparence de l'entité ainsi qu'une publication autonome des cas recensés.

TELECOMMUNICATION : Swisscom a rendu payant l'utilisation des boîtes e-mail Bluewin. Les nouveaux clients doivent désormais payer 2.90 chf par mois, indique Blick. Le changement se fera de manière échelonnée dès fin mai pour les clients existants, selon une porte-parole. Les clients ont trois mois après avoir reçu un courrier d'information pour payer l'abonnement basic. Le service d'e-mail de Bluewin reste gratuit à deux conditions: si une seule adresse e-mail est utilisée et l'espace mémoire est réduit à un gigaoctet. Swisscom aurait rendu ces services payants afin de couvrir ses coûts.

TECHNOLOGIE : L'influence de Digitalswitzerland sur la politique suisse interpelle. Marc Oehler, directeur d'Infomaniak, reproche à cette organisation engagée en faveur de l'innovation numérique, ses liens avec des entreprises de la tech américaine et asiatique, indique Le Temps. Digitalswitzerland prioriserait les intérêts de ces entreprises internationales en dépit de ceux de la Confédération, selon les critiques. Le président du comité de pilotage de l'organisation, Marc Walder, rejette toute influence politique. «Nous n'agissons pas comme des lobbyistes et si nous le faisions, nous ne serions pas le lobby des géants de la tech, mais celui de la numérisation», dit-il.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 30 ans (1994) : Début des premières élections libres depuis la fin du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Elles ont duré jusqu'au 29 avril.

- Il y a 30 ans (1994) : Un Airbus A300 de la compagnie taïwanaise China Airlines en provenance de Taipei s'écrase à l'atterrissage à Nagoya au Japon. L'accident fait 264 victimes, sept personnes ont survécu à l'accident.

- Il y a 40 ans (1984) : Décès du jazzman américain Count Basie.

- Il y a 60 ans (1964) : Création de la Tanzanie à partir de l'union entre le Tanganyika et Zanzibar.

- Il y a 100 ans (1924) : Naissance du militant communiste français Guy Môquet, le plus jeune des 48 otages fusillés par les nazis le 22 octobre 1941.

Le dicton du jour

«Le vin d'avril est un vin de Dieu, le vin de mai est un vin de laquais»

ro, ats