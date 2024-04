L'équipe de Suisse a entamé depuis lundi à Kloten sa longue préparation avant le championnat du monde. Les hommes de Patrick Fischer disputeront deux matches amicaux en Slovaquie jeudi et vendredi.

Patrick Fischer et ses hommes se doivent de retrouver le chemin du succès. KEYSTONE

ATS

Le sélectionneur, dont le contrat a été prolongé jusqu'au terme des Mondiaux à domicile en 2026, reste convaincu que la Suisse dispose du potentiel pour devenir championne du monde. Il avait manqué très peu en 2018 avec une défaite en finale aux tirs au but contre la Suède.

Depuis la saison 2021/22, l'objectif avoué est d'arriver dans le dernier carré tant aux Mondiaux qu'aux Jeux olympiques. Lors des deux dernières éditions du championnat du monde, la Suisse a bouclé la phase de groupes en tête, avant d'échouer dès les quarts de finale, contre les Etats-Unis en 2022 puis face à l'Allemagne l'an dernier.

Nouvelle impulsion

Jouer les demi-finales doit donc cette fois arriver lors des Mondiaux qui débutent le 10 mai à Prague et Ostrava. Le staff a été renforcé avec l'engagement de Stefan Schwitter au poste de Performance Coach. Cet ancien catcheur professionnel ne s'occupera pas que de la condition physique, il doit aussi mettre les joueurs en condition de pouvoir évoluer à leur meilleur niveau dans les matches à élimination directe, ce qui n'a pas toujours été le cas dans un passé récent.

Le système de jeu a aussi été un peu adapté. Durant un périple en Amérique du Nord, Fischer s'est entretenu avec beaucoup d'entraîneurs de clubs de NHL. Le visage de son équipe en République tchèque dépendra aussi évidemment beaucoup de la présence des dix éléments évoluant dans la Ligue nationale. Le sélectionneur et Lars Weibel, directeur du sport à Swiss Ice Hockey, ont obtenu l'assurance des franchises ayant des Suisses dans leur effectif que ceux-ci seront libérés pour le championnat du monde si c'est possible.

La situation des joueurs de NHL

Quelle est la situation actuelle ? Les New Jersey Devils avec le quatuor suisse composé de Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et le gardien Akira Schmid vont manquer les play-off, de même que Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks) et Janis Moser (Arizona Coyotes). Mais pour ce dernier, des questions contractuelles pourraient remettre en question sa libération pour l'équipe de Suisse.

Pour Roman Josi (Nashville Predators), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) et Pius Suter (Vancouver Canucks), la participation au championnat du monde dépendra des résultats de leurs clubs respectifs lors des play-off. Les 8es de finale seront bouclés avant le début des Mondiaux et même une élimination au stade suivant pourrait encore suffire.

La situation de Kevin Fiale (Los Angeles Kings) est particulière. L'attaquant devrait devenir père pour la première fois en mai. Mais il s'est dit prêt à se rendre à Prague dès que l'enfant aura vu le jour.

La sélection actuelle de l’équipe de Suisse Gardiens (3): Sandro Aeschlimann (Davos), Stéphane Charlin (Langnau Tigers), Philip Wüthrich (Berne).

Défenseurs (9): David Aebischer (Rapperswil-Jona Lakers), Inaki Baragano (Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genève-Servette), Dominik Egli (Davos), Michael Fora (Davos), Sven Jung (Davos), Samuel Kreis (Berne), Simon Le Coultre (Genève-Servette), Romain Loeffel (Berne).

Attaquants (13): Andres Ambühl (Davos), Thierry Bader (Berne), Gaëtan Haas (Bienne), André Heim (Ambri-Piotta), Tino Kessler (Bienne), Mike Künzle (Bienne), Marco Lehmann (Berne), Marc Marchon (Kloten), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Valentin Nussbaumer (Davos), Tanner Richard (Genève-Servette), Tristan Scherwey (Berne), Calvin Thürkauf (Lugano).

Enfin gagner à nouveau

Mais pour l'instant, l'important pour la Suisse est de retrouver la confiance. Jusqu'ici cette saison, les hommes de Patrick Fischer ont aligné neuf défaites en Euro Hockey Tour contre la Suède, la Finlande et la République tchèque.

Cette série négative doit être stoppée à Hummené face à la Slovaquie, qui figure au 9e rang mondial, soit deux places derrière la Suisse. «Nous voulons évidemment gagner lors de la préparation et emmagasiner des ondes positives. Mais c'est à Prague qu'il faudra être au sommet de notre forme. Nous avons un plan clair pour y arriver», a conclu Lars Weibel.

Les matches de préparation de l'équipe de Suisse 11 avril à 16h30, Humenné (SVK) : Slovaquie - Suisse

12 avril à 16h30, Humenné : Slovaquie - Suisse

19 avril à 19h45, Bâle : Suisse - France

20 avril à 17h30, Bâle : Suisse - France

26 avril à 19h45, Lausanne : Suisse - Lettonie

27 avril à 17h30, Kloten : Suisse - Lettonie

2 mai à 19h45, Kloten : Suisse - Suède

4 mai à 12h00, Brno (CZE) : Suisse - Finlande

5 mai à 16h00, Brno : République tchèque - Suisse

