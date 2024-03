L'équipe de Suisse connaît son programme avant le Mondial de Prague et Ostrava (10-26 mai). Elle affrontera notamment la Lettonie à Lausanne le vendredi 26 avril.

Patrick Fischer et l'équipe de Suisse connaissent leur programme avant le Championnat du monde de Prague. ATS

Le premiers matches auront lieu en Slovaquie à Hummené, pas très loin de la frontière avec l'Ukraine. Ce sera le jeudi 11 avril et le vendredi 12 avril. Les joueurs de Patrick Fischer iront ensuite à Bâle pendant une semaine et termineront ce bloc par deux rencontres face à la France (19 et 20 avril).

La Suisse prendra ensuite ses quartiers à Kloten pour deux semaines. Elle jouera d'ailleurs un match en banlieue zurichoise le samedi 27 avril. Et le soir d'avant, elle défiera le même adversaire à Lausanne.

Le 2 mai, toujours à Kloten, elle jouera contre la Suède dans le cadre du dernier tournoi de l'Euro Hockey Tour. Elle ralliera ensuite la Tchéquie pour affronter la Finlande le 4 mai et la Tchéquie le 5 mai à Brno.

A Prague dans le cadre du Championnat du monde, la Suisse ouvrira les feux le vendredi 10 mai à 16h20 face à la Norvège.

ats