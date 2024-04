Le coach de l'équipe de Suisse Patrick Fischer a convoqué 24 joueurs pour la première semaine de préparation au Mondial 2024.

A 40 ans, Andres Ambühl a été retenu pour la 1re semaine de préparation au Mondial. KEYSTONE

L'éternel Andres Ambühl (40 ans/318 sélections), capitaine du HC Davos, en fait notamment partie. Avec six joueurs au total, le HC Davos est d'ailleurs le club le mieux représenté au sein de cette première sélection.

Genève-Servette compte trois joueurs (Simon Le Coultre, Tim Berni et Tanner Richard), tout comme le HC Bienne (Gaëtan Haas, Tino Kessler et Mike Künzle). Parmi les joueurs expérimentés, Romain Loeffel et Tristan Scherwey seront aussi de la partie.

Les 24 sélectionnés se réuniront dès ce lundi 8 avril à Kloten, où ils s'entraîneront jusqu'à mercredi. Ils s'envoleront ensuite pour Hummené, où ils défieront la Slovaquie jeudi et vendredi pour conclure cette première semaine de préparation. La seconde sera ponctuée par deux matches amicaux face à la France, les 19 et 20 avril à Bâle.

La sélection suisse pour la première semaine de préparation Gardiens (3): Sandro Aeschlimann (HC Davos), Stéphane Charlin (Langnau Tigers), Philip Wüthrich (CP Berne).

Défenseurs (8): David Aebischer (Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni (Genève-Servette HC), Dominik Egli (HC Davos), Michael Fora (HC Davos), Sven Jung (HC Davos), Samuel Kreis (CP Berne), Simon Le Coultre (Genève-Servette HC), Romain Loeffel (CP Berne).

Attaquants (13): Andres Ambühl (HC Davos), Thierry Bader (CP Berne), Gaëtan Haas (HC Bienne), André Heim (HC Ambri-Piotta), Tino Kessler (HC Bienne), Mike Künzle (HC Bienne), Marco Lehmann (CP Berne), Marc Marchon (HC Kloten), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Valentin Nussbaumer (HC Davos), Tanner Richard (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (CP Berne), Calvin Thürkauf (HC Lugano). Montre plus

