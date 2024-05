Révélations chocs : des Chinois auraient espionné les tests du F-35 à Meiringen

blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 17.05.2024

ATS

Les points forts du jour

VOTATIONS FEDERALES : Le Contrôle fédéral des finances présente vendredi les décomptes finaux de la campagne des votations fédérales du 3 mars dernier. D'après les premiers chiffres déjà en ligne, les résultats sortis des urnes n'ont pas suivi les moyens dépensés. Les opposants à la 13e rente AVS ont en effet déboursé plus d'argent que les partisans.

DROITS FONDAMENTAUX : Ce vendredi se tient à Strasbourg, en France, la réunion annuelle des ministres des affaires étrangères du Conseil de l'Europe, en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis. A l'ordre du jour figurent notamment les suites de la guerre en Ukraine ainsi que l'adoption d'une convention-cadre sur l'intelligence artificielle, les droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit.

FOOTBALL : Moment très attendu par les fans de l'Euro de football qui se tiendra le mois prochain en Allemagne, le sélectionneur suisse Murat Yakin publie vendredi la liste des joueurs qu'il a retenus pour l'événement. L'attaquant Haris Seferovic fera-t-il son retour dans la sélection? La Suisse disputera son premier match le 15 juin contre la Hongrie, dans un groupe qui comprend encore l'Ecosse et l'Allemagne.

SOCIÉTÉ : À l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie vendredi, les associations faîtières de la communauté LGBTIQ organisent une action sur la place Fédérale pour dénoncer les violences à l'égard des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transsexuelles, non binaires, intersexes et queers. Elles dénoncent depuis de nombreuses années l'absence de mesures de protection prises par les pouvoirs publics.

AUJOURD'HUI, C'EST... : Comme chaque 17 mai, c'est aujourd'hui la journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information. Elle a pour but de sensibiliser l'opinion aux perspectives qu'ouvre l'utilisation de l'Internet et des autres technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les domaines économique et social, ainsi qu'aux moyens permettant de réduire la fracture numérique. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

ESPIONNAGE : Les services de renseignements américains et britanniques ont mis en garde les autorités suisses contre les exploitants chinois de l'hôtel Rössli situé à côté de l'aérodrome militaire de Meiringen (BE), qui sont soupçonnés d'espionnage, affirment vendredi la Basler Zeitung, la Berner Zeitung, le Bund et le Tages-Anzeiger, citant le Wall Street Journal. La Suisse n'a pas pris tout de suite ces avertissements au sérieux. Des policiers en civil n'ont effectué une descente dans l'hôtel qu'en juillet 2023. Deux exploitants chinois présents sur les lieux ont été emmenés. Ils ont ensuite quitté la Suisse. La police n'a trouvé aucune preuve d'activités d'espionnage. L'aérodrome de Meiringen a été utilisé pour les tests du F-35. Les Etats-Unis exigent que les sites où volent ces avions de combat soient sûrs. L'hôtel est à vendre pour 1,8 million de francs.

CLIMAT : Les premières analyses lancées après que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné la Suisse pour inaction climatique n'ont pas montré qu'il fallait procéder à des corrections, relève vendredi le ministre suisse de l'environnement, Albert Rösti, dans la Neue Zürcher Zeitung. Son département examine, si une action est requise, ajoute-t-il. Selon le conseiller fédéral UDC, la Suisse est en bonne voie en matière de protection du climat. «En fin de compte, ce sont nos experts qui doivent juger si nous devons combler une lacune».

MÉDIAS : La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a avancé au 25 mai l'élection de sa nouvelle direction générale, rapportent vendredi l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt. Le conseil d'administration procédera aux nominations quelques heures avant le début de l'assemblée des délégués. L'élection était prévue à l'origine en juin, mais le conseiller fédéral en charge des médias, Albert Rösti, souhaitait informer sur la redevance pour les ménages. Susanne Wille, Bakel Walden et Patrik Müller sont pressentis pour le poste de directeur général de la SSR.

Anniversaires et jubilés

- Il y a cinq ans (2019) : les médias allemands Der Spiegel et Süddeutsche Zeitung publient une vidéo montrant le chef du parti d'extrême droite autrichien FPÖ, Heinz-Christian Strache, dans une villa d'Ibiza avec une femme qu'il croyait la nièce d’un oligarque russe. Il y évoque la possibilité d'un soutien financier en échange de l'accès à des marchés publics autrichiens. Ce scandale fera exploser la coalition droite/extrême-droite au pouvoir à Vienne.

- Il y a 15 ans (2009) : les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (EELT) annoncent avoir cessé le combat après 37 ans de guerre civile au Sri Lanka.

- Il y a 15 ans (2009) : sortie du jeu Minecraft par le studio Mojang.

- Il y a 20 ans (2004) : entrée en vigueur de la Convention de Stockholm sur l'interdiction de douze substances dangereuses, dont le DDT, le PCP et la dioxine.

- Il y a 20 ans (2004) : décès de l'acteur américain Tony Randall ("Confidences sur l'oreiller», «Un pyjama pour deux"). Il était né en 1920.

- Il y a 50 ans (1974) : trente-quatre personnes sont tuées dans quatre attentats à la bombe commis par des paramilitaires unionistes à Dublin et dans la ville frontalière de Monaghan. Il s'agit de la journée la plus meurtrière des «troubles», période sanglante de l'histoire nord-irlandaise.

- Il y a 50 ans (1974): naissance de la chanteuse Andrea Corr, chanteuse du groupe irlandais The Corrs.

- Il y a 70 ans (1954) : l'arrêt «Brown vs. Board of Education» de la cour suprême des Etats-Unis d'Amérique déclare la ségrégation raciale inconstitutionnelle dans les écoles publiques.

- Il y a 70 ans (1954) : naissance de l'humoriste français Jean-Marie Bigard.

- Il y a 85 ans (1939) : naissance de l'informaticien américain David H. Ahl, fondateur du premier magazine informatique au monde, «Creative Computing». Il est aussi l'auteur du livre «Basic Computer Games», premier livre du domaine informatique à se vendre à plus d'un million d'exemplaires.

- Il y a 120 ans (1904) : naissance de l'acteur français Jean Gabin. Au fil d'une centaine de films, il a notamment incarné «Pépé le Moko», «Le pacha» ou «Le président». Il est mort le 15 novembre 1976.

Le dicton du jour

«S'il tonne au jour de Saint-Pascal, sans grêle, ce n'est pas un mal».

bas, ats