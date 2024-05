La Gen Z gagne mieux sa vie que les générations précédentes

La probable démission du CEO des Young Boys, la sécurité des hélicoptères qui inquiètent les experts et le soutien de Viola Amherd au fonds de 15 milliards pour l'armée et l'Ukraine font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

15 milliards pour l'armée et l'Ukraine: Conseil fédéral encore à convaincre

La ministre de la défense Viola Amherd veut convaincre l'ensemble du Conseil fédéral en faveur du fonds de 15 milliards de francs pour l'armée et l'Ukraine, voulu par une motion. Le projet représente une «solution pragmatique», est-il écrit dans une proposition du département de la défense consultée par la NZZ am Sonntag.

La Valaisanne s'oppose ainsi à la ligne adoptée jusqu'à présent par le gouvernement, écrit le journal. Le contournement du frein à l'endettement n'est juridiquement pas possible dans cette situation, indiquent en outre des juristes de l'administration. Le département de la défense assure dans sa proposition que le frein à l'endettement prévoit justement de telles exceptions.

Accidents d'hélicoptère: sécurité en danger

La sécurité des hélicoptères en Suisse est en danger, selon un expert mondialement reconnu. L'ancien pilote du Conseil fédéral, Claude Vuichard, a écrit à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) pour dire son inquiétude après une série d'accidents d'hélicoptères, écrit Le Matin Dimanche. Le Fribourgeois et d'autres spécialistes estiment que la réglementation européenne, étouffante, affecte massivement la sécurité opérationnelle.

Contacté, l'OFAC dit s'étonner de «l'approche simpliste» de Claude Vuichard. L'organe a toutefois décidé d'intensifier ses activités de surveillance sur la branche hélicoptère.

Le directeur des Young Boys démissionne

Le chef du club de football bernois Young Boys, Wanja Greuel, aurait donné sa démission. Le conflit qui couve depuis un certain temps entre le sport et le commerce a dégénéré cette semaine, indique la NZZ am Sonntag. M. Greuel se serait senti abandonné lors de discussions avec des représentants du domaine sportif.

Le CEO des Young Boys s'engage fortement dans l'association européenne des clubs, mais il s'est épuisé au sein de la direction des Young Boys. Une confirmation officielle de sa démission est encore attendue. L'équipe sera confrontée à des bouleversements cet été, la recherche d'un nouvel entraîneur n'était pas encore terminée.

Utilité publique: fonds de la loterie utilisés, budget allégé

Les cantons, autorisés depuis plusieurs années à investir les fonds de Swisslos dans des projets d'utilité publique, en ont profité pour alléger leur budget. Or une telle pratique est interdite, indique la SonntagsZeitung. Il apparaît en outre que des particuliers et entreprises qui n'avaient pas besoin de cet argent ont obtenu une part de ces financements.

L'entrepreneur ferroviaire Peter Spuhler, le millionnaire Matthias Steinmann, Credit Suisse, Postfinance, les CFF et le Bürgenstock, propriété du Qatar, ont ainsi reçu l'argent de la loterie. Le journal a fait ce constat après l'analyse des projets bénéficiaires des années 2018 à 2023.

Crise de confiance au sein de la DRA 10

Un sondage interne révèle une crise de confiance au sein de la principale unité spéciale de l'armée, le détachement de reconnaissance de l'armée 10 (DRA 10). Les sondés se plaignent d'une communication malhonnête de leur commandement et doutent de ses capacités tactiques, écrit la NZZ am Sonntag. Seuls 35% des membres de l'unité expriment leur confiance dans le commandement.

Les forces spéciales ont un comportement ouvert et visent le perfectionnisme, indique le commandant du commandement des forces spéciales, auquel l'unité DRA 10 est subordonnée. Cela conduit donc à une critique ouverte et directe, dit-il. L'enquête remonte à l'automne 2021, lorsque quatre soldats du DRA 10 ont été licenciés en raison de leur non-vaccination contre le Covid.

Le temps de parole des femmes lors de congrès augmente

Le PS calcule le temps de parole des hommes depuis 2018 déjà. Et les premiers résultats ne sont pas très reluisants, écrit Le Matin Dimanche. Les femmes ont pris la parole une quarantaine de fois lors du congrès de Brugg, où les temps de parole ont été enregistrés pour la première fois. Les hommes deux fois plus.

Lors des derniers congrès, on constate une amélioration. Les hommes prennent environ une fois et demie plus souvent la parole que les femmes. Mais ces dernières parlent au total presque autant que les hommes. Le monitoring n'a pas fait l'objet d'analyse au sein du PS.

Vaccin contre le virus de l'encéphalite à tiques pour les moins de 3 ans

Les enfants dès trois ans sont désormais éligibles au vaccin contre le virus de l'encéphalite à tiques en Suisse. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) vient d'étendre ses recommandations concernant ce vaccin, recommandé jusqu'à ce printemps dès l'âge de 6 ans, indique Le Matin Dimanche.

L'OFSP a basé sa décision notamment sur une étude qui conclut que les petits enfants sont autant à risque d'infection que les grands. Toute la Suisse, à l'exception du Tessin, est désormais considérée comme zone à risque.

La Gen Z mieux payée que les précédentes

Le revenu moyen de la génération Z est nettement plus élevé que celui des générations précédentes. Les données contredisent l'affirmation selon laquelle les personnes nées entre 1997 et 2012 vivent moins bien que leurs parents, indique la SonntagsZeitung. Contrairement à ses prédécesseurs, la génération Z profite d'un niveau de salaire croissant et d'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, montrent les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.

L'accès à la propriété reste toutefois un rêve pour la plupart d'entre eux. L'entrée sur le marché du travail s'avère également de plus en plus difficile. La part des débuts de carrière avec un contrat à durée déterminée augmente de génération en génération.

