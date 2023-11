Les répercussions en Suisse de la guerre entre le Hamas palestinien et Israël, mais aussi les conséquences de la hausse des arrivées de requérants d'asile en Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Hamas en contact avec Genève

Le réseau en Suisse du mouvement islamiste palestinien Hamas passe par Genève, affirment Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. La Fondation Secours Humanitaire (FSH), qui dit soutenir des orphelins à Gaza, ainsi que des femmes et leurs enfants, a récolté 1,5 million de francs entre 2021 et 2022. Mais, en 2021, son président a rendu visite au chef du Hamas Ismail Haniya à Istanbul. Le responsable financier de la fondation est par ailleurs sur le radar du bureau américain contre le terrorisme. Le Département fédéral des affaires étrangères indique dans les journaux ne pas verser d'argent à la FSH. Le Ministère public de la Confédération a lancé une enquête pour soupçon de financement du Hamas depuis la Suisse, sans dire si la FSH était dans son collimateur, «en raison des besoins tactiques de l'enquête».

Requérants d'asile: la production de conteneurs en difficulté

Les communes suisses doivent de plus en plus souvent choisir d'attribuer des conteneurs soit aux écoles soit aux requérants d'asile, en raison de capacités de production insuffisantes, écrit la NZZ am Sonntag. «Si nous [en] vendons pour l'asile, nous enlevons des capacités destinées aux écoles», déclare dans le journal Olivier Annaheim, le patron de Condecta, leader du marché suisse. Si le taux d'asile devait encore augmenter, la production de conteneurs ne pourrait plus suivre, ajoute-t-il. En un an, Condecta et ses concurrents ont construit entre 2500 et 3000 conteneurs pour les requérants d'asile, précise M. Annaheim, soit le double par rapport à l'année précédente.

«Les syndicats mènent le Conseil fédéral par le bout du nez»

Le futur président de la Commission de politique extérieure du Conseil national, Hans-Peter Portmann (PLR/ZH), critique vivement dans le SonntagsBlick la communication des syndicats dans le dossier européen. «Il est insupportable de voir comment les syndicats mènent le Conseil fédéral par le bout du nez», lâche-t-il. Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a informé les chefs de parti ainsi que les partenaires sociaux, dont les syndicats, sur les discussions exploratoires avec l'Union européenne (UE) dans un cadre confidentiel, explique le conseiller national zurichois. Or les syndicats ont immédiatement rendu publiques les informations, avant même que le Conseil fédéral ne puisse communiquer ses décisions, poursuit M. Portmann.

Vélos électriques: bientôt des cours obligatoires?

L'Office fédéral des routes (OFROU) étudie la possibilité d'introduire des cours obligatoires pour les utilisateurs de vélos électriques, indiquent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. «L'OFROU veut améliorer la sécurité des cyclistes d'e-bikes», confirme l'office dans les journaux. Il est en train d'établir une liste «des compétences, capacités et aptitudes nécessaires», en faisant des distinctions par catégories d'âge. Le rapport doit être terminé l'an prochain, ajoute-t-il. Les vélos électriques sont classés dans la catégorie M, soit celle des vélomoteurs. Il faut avoir 14 ans au minimum pour les utiliser.

Réglementation et instance de recours pour l'IA

La Suisse a besoin d'une réglementation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), estime le conseiller fédéral Albert Rösti dans la NZZ am Sonntag. Il est également nécessaire de mettre en place une instance de recours, ajoute-t-il. Son département, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), va présenter un état des lieux au Conseil fédéral d'ici à la mi-2024 précise M. Rösti. Le ministre UDC juge possible que la Suisse adopte les règles de l'Union européenne (UE). «Mais, à vrai dire, il s'agit d'une question globale». L'ONU pourrait également jouer un rôle, relève le Bernois.

IA: la Suisse à la pointe de la recherche

Contrairement aux craintes, la Suisse n'est pas complètement dépassée dans le développement de l'intelligence artificielle (IA), affirme dans la NZZ am Sonntag, le neuroscientifique et entrepreneur alémanique Pascal Kaufmann. Elle donne la cadence, selon lui. Des groupes internationaux comme Disney, Google, Meta, IBM et Boston Dynmacis font de la recherche dans notre pays, poursuit-il. Et les entreprises suisses sont bien positionnées dans le développement de produits utilisant des modèles linguistiques, abonde dans le même sens Thilo Stadelmann, professeur d'IA à la Haute école zurichoise des sciences appliquées ZHAW

Rentes AI: PMEDA trop sévère?

L'institut PMEDA mandaté pour des expertises pour l'assurance-invalidité (AI) refuse plus souvent l'octroi de rentes AI que d'autres organismes, rapporte le SonntagsBlick. Il a attesté une pleine capacité de travail dans 57% des cas en 2022 et 2023, selon un rapport rédigé par la Commission fédérale d'assurance qualité des expertises médicales (COQEM). D'autres experts ont conclu à une capacité complète de travail dans 26% des cas. La PMEDA affirme dans le journal que le rapport présente des lacunes sur le plan de la forme et du contenu.

