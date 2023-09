Revue de presse: des évêques peu réactifs et un journaliste mal payé

La bonne entente entre Gilles Marchand et le directeur de l'OFCOM, la non-intervention des évêques Felix Gmür et Joseph Bonnemain lorsqu'ils ont eu connaissance des cas d'abus sexuels et les bisbilles entre un journaliste et le site LesObservateurs.ch font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

(archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Abus sexuels dans l'Eglise: 3 mois pour porter plainte

Le président de la Conférence des évêques suisses, Felix Gmür, a été informé le 24 mai des accusations d'abus sexuels portées contre des membres du clergé. L'évêque de Coire, Mgr Joseph Bonnemain, en a été informé peu après. Rome est intervenue et lui a donné le mandat d'enquêter sur ses confrères. Mais personne n'a pensé à informer la police, écrit le SonntagsBlick. Les évêques ne sont intervenus qu'après les recherches de l'hebdomadaire. La police cantonale fribourgeoise et le ministère public vaudois ont confirmé que des plaintes n'ont été déposées que le vendredi 8 septembre. L'ambassadeur du pape en Suisse, l'archevêque Martin Krebs, a en outre refusé d'ouvrir les archives de la nonciature à Berne pour l'étude de l'Université de Zurich.

OFCOM et SSR en bons termes

Le directeur de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) Bernard Maissen et le directeur général de la SSR Gilles Marchand semblent entretenir des relations amicales. Ils semblent notamment être d'accord sur la forme que doit prendre la future SSR, indique le SonntagsBlick. Le journal s'appuie sur des mails obtenus en vertu de la loi sur la transparence. Ces échanges ont eu lieu dans le cadre de la «vue d'ensemble» que l'OFCOM doit établir sur la SSR.

Hollywood n'a qu'à bien se tenir

Le nombre d'acteurs culturels a augmenté de 30% au cours des dix dernières années. L'Office fédéral de la culture (OFC) porte un regard critique sur cette croissance, indique la NZZ am Sonntag. «Il faut thématiser la manière de mieux concilier l'attractivité des domaines d'études et la demande sur le marché du travail», écrit l'OFC dans son commentaire sur le message culture pour les années 2025 à 2028, encore en consultation jusqu'à la fin de la semaine. La Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) critique cette conclusion. Les conditions de travail précaire dans le domaine culturel ne sont pas dues à un nombre trop nombreux d'acteurs culturels, indique-t-elle.

2,20 francs par article

Le site conservateur romand LesObservateurs.ch est accusé de sous-payer un auteur. Sivald Skayden, qui se présente comme journaliste indépendant, réclame 10'000 francs au responsable du site Uli Windisch pour payer les 270 publications qu'il revendique sur LesObservateurs.ch, indique Le Matin Dimanche. Jusqu'à présent, l'homme de nationalité roumaine a reçu 600 francs, soit 2,20 francs par article. Aucun contrat de travail n'a été signé et les auteurs qui publient sur LesObservateurs.ch n'ont jamais été payés, réagit Uli Windisch. Malgré ce modèle économique à bas coût, le site est en difficulté, indique le Valaisan, annonçant un déficit de 40'000 francs.

clsi, ats